Клинцевич: интерес военных США к производству российского оружия говорит о его качестве

Член комитета Совфеда по обороне и безопасности подчеркнул, что американская сторона не способна разработать аналогичную продукцию

МОСКВА, 10 октября. /ТАСС/. Интерес американских военных к производству у себя в стране образцов российского стрелкового оружия говорит о его высочайшем качестве, однако без официальных обращений это станет воровством. Такое мнение в беседе с корреспондентом ТАСС выразил член комитета Совета Федерации по обороне и безопасности Франц Клинцевич.

Ранее американский журнал National Interest сообщил, что Командование специальных операций ВС США заинтересовалось возможностью производства в стране российского оружия. Пока предложено подумать над возможностью изготовления российских пулемета ПКМ калибра 7,62 мм и крупнокалиберного пулемета НСВ калибра 12,7 мм.

"Честно говоря, информация о намерении США запустить на своей территории производство российского оружия меня не удивила, - заметил парламентарий. - Здесь есть два аспекта. Прежде всего, эта информация - еще одно свидетельство высочайшего качества российского оружия, и американцы, как бы они ни пыжились, ничего подобного сами придумать не могут". По словам Клинцевича, это касается "не только пулемета Калашникова и крупнокалиберного пулемета НСВ "Утес".

"Понятно, что в свете своей санкционной политики американцам просто стыдно обращаться к нам по официальным каналам. Но то, что собираются делать они (а скорее всего, уже делают), - очевидное воровство", - констатировал сенатор, назвав это также "какими-то судорожными движениями" вместо нормального сотрудничества двух стран. "Но это не выбор России", - резюмировал Клинцевич.