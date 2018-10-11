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11.10.2018
ТАСС

Эксперты: Россия не сможет запретить производство оружия советского образца за рубежом

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AK Alfa
Версия АКМ (автомат Калашникова модернизированный) под патрон калибра 7,62х39 мм под названием AK Alfa, представленная на выставке SHOT Show 2016 компанией Kalashnikov USA.
Источник: altair.com.pl

Документация на производство передавалась еще во времена СССР

МОСКВА, 10 октября. /ТАСС/. Производство российского стрелкового оружия в США в очередной раз вызывает вопрос о защите брендов и образцов оружия с точки зрения норм международного и мирового патентного права.

Массовое "клонирование" российского оружия в странах бывшего социалистического лагеря и неразбериха в правовой отрасли вызваны тем, что документация на производство многих образцов была передана еще в советское время, и теперь с этим ничего нельзя сделать. Такое мнение в беседе с ТАСС высказали опрошенные эксперты.

Ранее американский журнал National Interest сообщил, что Командование специальных операций ВС США заинтересовалось возможностью производства в стране российского оружия. Пока предложено подумать над возможностью изготовления российских пулемета ПКМ 7,62 мм и крупнокалиберного пулемета НСВ 12,7 мм.

Реакция России

В Ростехе заявили, что подобное производство без получения соответствующих разрешений в РФ будет считаться воровством. "Если кто-то хочет вести эту работу легально, по всем правилам, пусть приходят в "Рособоронэкспорт" и обсуждают. В противном случае речь идет о незаконном копировании российских разработок. Проще говоря - о воровстве", - сообщили в корпорации.

В свою очередь в концерне "Калашников" сообщили, что не осведомлены о планах США производить российское оружие для Командования специальных операций США. В концерне отметили, что интерес американцев к российскому оружию лишь доказывает его качество и надежность. "Мы не удивлены, это лишний раз подчеркивает надежность и качество нашего оружия", - добавили в пресс-службе "Калашникова".

Защита прав

Советское оружие достаточно широко применяется по всему миру из-за его исключительной надежности, неприхотливости и эффективности, отметил в беседе с ТАСС главный редактор журнала "Национальная оборона" Игорь Коротченко. "Поскольку прямые закупки в России невозможны по определенным причинам, такая схема поставок вооружения, в том числе в рамках тайных операций, представляется очевидно оправданной для Вашингтона", - поясняет эксперт.

Тем не менее, речь идет о "незаконном клонировании" и нарушении прав российских предприятий ОПК и конструкторских бюро, которые являются правопреемниками советских заводов и КБ, отмечает Коротченко. "В этой связи стоит вопрос, как у нас обеспечена защита брендов и образцов оружия с точки зрения норм международного права и мирового патентного права", - добавил собеседник агентства.

Согласен с этим мнением и военный эксперт, главный редактор журнала "Арсенал Отечества" Виктор Мураховский, который добавляет, что как бы ни было "обидно, но поделать мы с этим ничего не можем".

"К сожалению, в СССР не слишком много морочились с оформлением результатов интеллектуальной деятельности, согласно всем международным правилам, при передаче конструкторской и производственной документации в страны соцлагеря, нашим союзникам по Варшавскому договору или в Китай, например", - сказал Мураховский.

По словам Мураховского, сегодня Болгария, Румыния, Китай и другие страны, которые производят советские образцы по конструкторской документации, переданной в советское время, "формально вроде бы являются нарушителями". Речь идет, в том числе, о производстве пулеметов НСВ, ПКМ и других образцов советской разработки. Румыния, Болгария, Польша, Словакия, по словам эксперта, достаточно массово производят и стрелковое вооружение, и артиллерийское, а также боеприпасы.

"Но реально мы им ничего предъявить не можем. Потому что если обращаться в международные инстанции, которые занимаются патентами, защитой интеллектуальной деятельности, то, по сути дела, исходный договор, который гарантировал бы защиту этих прав, предъявить мы не можем", - отметил Мураховский.

Международная работа

Российским производителям, по словам экспертов, в данной ситуации приходится лишь вести переговоры. "Вопрос, насколько у нас обеспечена защита с точки зрения патентного законодательства. Например, болгарская компания "Арсенал" демонстрирует многочисленные клоны АК, ряд пакистанских компаний показывают пакистанскую версию РПГ-7. Болгары, кстати, тоже показывают РПГ-7. Насколько я понимаю, были какие-то сложности с тем, что в свое время документально не были оформлены все права российских производителей", - отметил Коротченко.

Он добавил, что, с другой стороны, такая ситуация служит и своеобразной "рекламой" российского оружия, поскольку в очередной раз доказывает его непревзойденные качества и эффективность. "Американские силы специальных операций подтвердили нашу высокую компетентность в области стрелкового оружия", - добавляет эксперт.

Мураховский добавляет, что предъявить российской стороне к нарушителям нечего. "Нет у нас документов, поэтому предъявить нечего. Можем потратить кучу денег на судебные издержки, но толку не будет. Еще когда Михаил Тимофеевич Калашников был жив, он рассказывал о некоторых инициативах, которые оказались бесполезными и ни к чему не привели", - резюмировал Мураховский.

10.10.2018
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принадлежат ТАСС
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Страны
Болгария
Китай
Пакистан
Польша
Россия
Румыния
Словакия
США
Продукция
ПКМ
РПГ-7
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