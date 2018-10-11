Каспийскую бухту обустроят к концу года, заявил Шойгу

МОСКВА, 10 окт - РИА Новости. Каспийская бухта будет обустроена к концу года, это сократит время выхода кораблей Каспийской флотилии в море, сообщил в среду министр обороны РФ Сергей Шойгу на заседании коллегии военного ведомства.

"Продолжается совершенствование перспективной системы базирования Каспийской флотилии. К декабрю этого года будет обустроена Каспийская бухта, что в значительной мере сократит время выхода кораблей флотилии в Каспийское море", - сказал Шойгу.

Он подчеркнул, что в ходе выполнения планов деятельности на 2016-2020 годы в военных округах особое внимание уделяется наращиванию темпов строительства.

"В Южном военном округе завершено возведение 277 зданий и сооружений, что на 48 объектов больше плановых показателей", - подчеркнул глава Минобороны РФ.

Он рассказал, что в Центральном военном округе планируется до конца года ввести в эксплуатацию 216 зданий и сооружений, что позволит обустроить военную инфраструктуру десяти соединений, воинских частей и подразделений, а в Восточном военном округе с начала года введены в эксплуатацию 205 зданий и сооружений.

"В целом реализация планов деятельности в этом году позволит повысить боевой потенциал каждого из трёх военных округов в среднем на 15%", - заключил министр.