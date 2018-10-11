Армейская авиация США перед началом "агрессивной модернизации"

Управление программ армейской авиации США предпринимает шаги для замены двигателей вертолетов UH-60 Black Hawk и AH-64 Apache, а также улучшения систем обзора вертолетов в плохих визуальных условиях, сообщает "ВП" со ссылкой на defensenews.com (10 октября).

Эти две программы расценены как приоритетные для армейской авиации, но их реализация заняла больше времени, чем ожидалось. В период "агрессивной модернизации" армия планирует в 2030-х годах закупить два типа новых вертолетов, но необходимо также предпринять шаги, чтобы существующий парк армейской авиации оставался боеготовым.

Армия близка к выбору команды для своей программы нового двигателя ITEP (Improved Turbine Engine Program), заявил бригадный генерал Томас Тодд в интервью Defense News перед началом ежегодной конференции Ассоциации армии США. Решение перейти в фазу производства прототипа может быть принято в первом квартале 2019 года. В течение нескольких лет эта программа сталкивалась с задержками как по финансированию, так и по технологиям. Были заключены контракты с двумя разработчиками - группа Honeywell/Pratt & Whitney (получила контакт стоимостью 154 млн долл США) и GE Aviation (102 млн дол), оба контракта были подписаны в августе 2016 года.

Отмечается, что программа ITEP даст новую силовую установку не только для "Блэк Хоков" и "Апачей", но и для будущего разведывательно-ударного вертолета, требования для которого были переданы промышленности на прошлой неделе.

В 2019 году армия подготовит 15 наборов датчиков по программе Degraded Visual Environment (сложная визуальная среда) для оснащения вертолетов "Блэк Хок". Следующим шагом станет создание возможностей по опциональному управлению вертолетами армейской авиации.

Компания Boeing и правительство Канады вместе работают над программой развития автономных возможностей тяжелого транспортного вертолета CH-47 Chinook, компания Airbus недавно предложила армии США инвестировать в модернизацию легких вертолетов LUH-72A Lakota.

Кроме того, новейшая версия вертолета "Апач" продолжит оперативные испытания по применению новых ракет JAGM (Joint Air-to-Ground Missile) для замены Hellfire. Эти испытания будут иметь решающее значение для исправления некоторых проблем по интеграции этого оружия, выявленных на первом этапе тестов.

В 2019 году также намечена большая программа испытаний новой версии вертолета Chinook Block II.