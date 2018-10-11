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11.10.2018
Военный паритет

80%+. Такая задача поставлена перед американскими истребителями

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ВВС США
ВВС США.
Источник: defensenews.com

Министр обороны США Джеймс Мэттис призвал ВВС и ВМС довести уровень летной готовности четырех основных типов истребителей до более 80% в концу сентября 2019 года, сообщает "ВП" со сылкой на defensenews.com (9 октября).

Этими самолетами являются F-35, F-22, F-16 и F-18. В марте 2017 года летная готовность парка этих машин составляла в среднем 71,3%, что было ниже уровня 2016 года - 72,1%. Боеготовность парка F-16C составила 70,22%, F-35A - 54,67%, а F-22 Raptor упала до "шокирующих" 49,01%. Способность истребителей F-15C и F-15E подняться в воздух по первому приказу составила соответственно 71,24 и 75,26%, но тоже ниже порога, которых требует сегодня министр обороны.

Статистика ВМС по летной готовности парка авиации обнародуются мене регулярно, их сообщают обычно в августе. Министр ВМС Ричард Спенсер заявил, что 2018 год флот начал с наличия 241 полностью боеготовых истребителя, сейчас эта цифра увеличилась до 270. Почти половина парка из 546 самолетов "СУпер Хорнет" считается боеготовым, но тоже ниже требуемого главой Пентагона.

Эксперты считают, что достижение 80%-ной летной готовности истребителей ВВС и ВМС США может оказаться трудной задачей. В настоящее время в военной авиации высок процент устаревающих самолетов. Аналитик Центра стратегических и международных исследований (Center for Strategic and International Studies) Тодд Харрисон считает, что эскадрилья из 20 самолетов с 60%-ной готовностью уступает по своей боевой ценности эскадрилье с 15 самолетами с 80%-ной готовностью. Таким образом, считает аналитик, можно повысить боевой потенциал увеличением летной готовности без наращивания количества самолетов.


Статистика летной готовности авиации США.
Источник: defensenews.com
10.10.2018
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Страны
США
Продукция
F-15
F-16
F-18
F-22
F-35
F-35A
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