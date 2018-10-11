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11.10.2018
Военный паритет

F-16 в Индии. Аппетит придет во время еды

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F-16 Block 70
Подписание соглашения о намерениях между компаниями Lockheed Martin и Tata Advanced Systems Limited (TASL) по программе F-16 Block 70.
Источник: Lockheed Martin

Компания Lockheed Martin предложила произвести на своем будущем индийском сборочном объекте боле 400 новых истребителей F-16 Block 70, сообщает "ВП" со ссылкой на defenseworld.net (9 октября).

Самолеты будут предназначаться для ВВС Индии и международных клиентов. В прошлом году Lockheed Martin и ее индийский партнер Tata Advanced Systems Limited (TASL) сообщили об объединении своих усилий для производства самолетов этой версии в Индии. Этот завод будет построен тогда, когда "Локхид" получит контракт на поставку более 100 истребителей для ВВС Индии.

Что касается передачи критических технологий F-16, связанных с радаром, системами оружия и оборудованием связи, заявлено, что правительства США и Индии должны решить ту проблему. Ключевыми новыми технологиями F-16V считаются радар с активной ФАР APG-83 (также известен как SABR - Scaleable Agile Beam Radar) и многофункциональная тактическая радиосистема распределения информации Link-16 (MIDS-JTRS).

"Со своей стороны, "Локхид Мартин" успешно набирает поставщиков компонентов, которые будут снабжать предлагаемое совместное предприятие, их уже насчитывается примерно 70", заявил во вторник на встрече с поставщиками в Бангалоре (Индия) руководитель бизнес-отделения программы F-16 Рендалл Говард.

"Индийский завод будет обеспечивать глобальную инфраструктуру технической поддержки мирового парка F-16, кроме того, здесь будут изготавливаться части фюзеляжа, целые подсистемы и критические важные компоненты. У Lockheed Martin есть огромный опыт работы с международными партнерами, и этот опыт будет применяться во взаимодействии с индийскими компаниями", заявил Говард в ноябре прошлого года.

10.10.2018
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Страны
Индия
США
Продукция
F-16
Компании
Lockheed-Martin
Tata Motors
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