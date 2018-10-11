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11.10.2018
Военный паритет

Когда FREMM преобразился во FREDA

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Фрегат ВМС Франции D 665 Bretagne
Фрегат ВМС Франции D 665 Bretagne типа FREMM © NAVAL GROUP.
Источник: bmpd

Французская судостроительная компания Naval Group планирует спустить на воду первый из двух фрегатов FREMM (frgate europenne multimissions) в конфигурации ПВО в первой половине 2019 года, сообщает "ВП" со ссылкой на janes.com (8 октября).

Корабль имеет название Alsace ("Эльзас"), его строительство ведется на верфи в Лорьяне (запад Франции). Второй корабль Lorraine ("Лотарингия") класса Aquitaine ("Аквитания", FREMM) станет последним из восьми фрегатов.

Первые шесть кораблей были построены в версии противолодочного фрегата (также вооружены КР MBDA MdCN - missile de croisire naval), последняя пара, оптимизированная для ПВО, классифицируется как FREDA (fregates de dfense ariennes).

Фрегаты версии FREDA оснащены более мощным многофункциональным радаром Thales Herakles E/F-диапазона, дополнительной многофункциональной консолью SETIS (командный пост ПВО в операционной секции) и оптико-электронной станцией Thales Nederland STIR EO MK 2 (устанавливается над мостиком вместо Safran VIGY MM EO).

Оба фрегата FREDA сохранят датчики для выполнения ПЛО, которыми оснащены шесть предыдущих FREMM (ГАС UMS 4110 CL с корпусной антенной и низкочастотный сонар CAPTAS-4 с активной/пассивной переменной глубиной работы). Тем не менее, эта пара не будет оснащена УВП Sylver A70 для запуска крылатых ракет MdCN и соответствующим оборудованием для управления этим оружием.

10.10.2018
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принадлежат Военный паритет
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в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Франция
Компании
Leonardo
MBDA
Safran
Thales
Проекты
DCNS FREMM
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