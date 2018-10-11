Nexter расширяет присутствие в ЮВА

Компания Nexter стремится нарастить промышленное партнерство во Вьетнаме в рамках более широких усилий французской оборонной группы по расширению своего присутствия в Юго-Восточной Азии, сообщает "ВП" со ссылкой на janes.com (10 октября).

9 октября пресс-секретарь компании заявил, что участие Nexter в недавней военной выставке в Ханое (3-4 октября) было направлено на поддержку промышленной стратегии. "Некстер" является признанным игроком в сегменте артиллерии и боеприпасов, в том числе и в ЮВА", говорится в сообщении компании в адрес Jane's.

"Наша цель состоит в том, чтобы продвигать продукцию Nexter по всему региону, во Вьетнаме мы ищем возможности для организации промышленного сотрудничества. Мы всегда настроены на создание прочных и долгосрочных отношений с нашими партнерами", сказал пресс-секретарь. Он также добавил, что компания продемонстрировала свою продукцию на выставке Defence Services Asia (DSA) в апреле 2018 года, а также станет участником выставки Indo Defence Show в начале ноября.

В Ханое Nexter показала профильную продукцию, в частности 155 мм (длина ствола 52 калибра) колесную гаубицу CAESAR и 105 мм легкий буксируемый артиллерийский комплекс LG1, а также технологии управления полем боя. С этими продуктами Nexter уже имеет сильное присутствие в регионе.

Последний крупный контракт был объявлен на выставке в DSA в Куала-Лумпуре, где компания Nexter выбрала малазийскую компанию Advanced Defence Systems (ADS) для производства 18 артиллерийских систем LG1 для малазийской армии. Поставки пушек, как ожидается, начнутся в 2019 году и будут завершены к февралю 2020 года.

Контракт, стоимость которого не была названа, также предусматривает интеграцию и техническое обслуживание этого образца оружия на местном объекте компании ADS. Пушки LG1 были также приобретены Индонезией, Сингапуром и Таиландом.