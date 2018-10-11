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11.10.2018
Военное обозрение

Комплекс РЭБ "Красуха" нейтрализовал самолет ДРЛО А-50У. По зубам ли "АВАКС"?

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Подразделения Курской бригады радиоэлектронной борьбы Западного военного округа провели на специализированном полигоне под Курском учения по подавлению систем связи и управления условного противника, в ходе которых расчет системы радиоэлектронной борьбы "Красуха-2О" подавил летающий радар противника, сообщили в пресс-службе ЗВО.

Минобороны РФ

По словам начальника пресс-службы ЗВО полковника Игоря Мугинова, в ходе учений самолет дальнего радиолокационного обнаружения и управления А-50У, изображавший самолет ДРЛО "противника", выполнял задачи по наведению высокоточного оружия на наземные объекты, но был полностью "нейтрализован" расчетом системы РЭБ "Красуха-2О". После чего в дело вступили комплексы "Красуха-4", "Борисоглебск", а также установленная на беспилотниках аппаратура обнаружения активности в эфире "Леер" совместно с автоматическими станциями постановки помех "Житель", которые подавили системы спутниковой навигации и каналы связи самолетов "противника" с наземными пунктами управления. В учениях принимало участие около 500 военнослужащих и 100 единиц техники.

Мобильный комплекс РЭБ "Красуха-2О" предназначен для поиска и подавления любых радаров наземного и воздушного базирования на расстоянии 300 км. Аппаратура размещается на трех автомобилях повышенной проходимости БАЗ-6910-022. Разработана ВНИИ "Градиент" (г. Ростов-на-Дону), производится Новгородским предприятием АО "НПО "Квант".

10.10.2018
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А-50 ДЛРО
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2 комментария
№1
11.10.2018 07:29
300 км для АВАКС мало.
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№2
11.10.2018 11:02
Цитата, Воин3D сообщ. №1
300 км для АВАКС мало.
Достаточно,ДРЛОУ летает обычно над своими позициями в 100-150 км(по опыту воины в Заливе) от линии фронта,радиогоризонт 400 км,вычитаем 400-100(150)=250-300 км.
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