Авианосец "Гарри Трумэн" отправился к берегам Норвегии

Авианосная группа ВМС США, возглавляемая атомным авианосцем "Гарри Трумэн" направилась к берегам Норвегии, где пройдет масштабно учение Североатлантического блока Trident Juncture 2018, сообщает пресс-служба НАТО.

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В маневрах, которые продлятся до середины ноября, примут участие ВМС, ВВС и сухопутные войска из 30 стран. В них будут задействованы около 40 тыс. военнослужащих, более 60 кораблей и судов обеспечения, около 10 тыс. военных автомобилей, десятки летательных аппаратов, а также объединенная группа быстрого реагирования НАТО в количестве 5 тыс. человек.

Разработкой сценария маневров занимался военный центр НАТО (JWC) в Ставангере (Норвегия). В него вошли 250 военнослужащих из 15 стран альянса. Жизненно важную (обучающую) роль в JWC играют американские военные, говорится в сообщении.

По данным альянса, созданный сценарий очень реалистичен, но с "вымышленной географией". Он отражает все аспекты развития политической ситуации, сложившейся в мире за последние годы.

Если мы добьемся успеха и покажем, что мы получили то, что хотели, это укрепит доверие к норвежской обороне и сотрудничеству НАТО. Мы надеемся, что эти маневры продемонстрируют солидарность и силу внутри альянса, цитирует пресс-служба начальника оперативного штаба ВС Норвегии Бруун-Хансена.

Ранее сообщалось, что "Гарри Трумэн" прибыл в Британию, где пробудет до 10 октября, а затем направится либо в Средиземное море, либо Норвегию для участия в учении.