Новое время (Украина): Взрывы в Ичне. Четыре версии случившегося

Рассматривая возможные причины взрывов на складе вооружений в Черниговской области Украины, автор выделяет две: прикрытие незаконных продаж вооружения и диверсия «старшего брата». Но если первая, наряду с халатностью, представляется правдоподобной — ЧП в украинских оружейных арсеналах происходят регулярно, то вторая — просто дань украинской пропаганде, без устали обвиняющей Россию во всех «грехах».

В ночь на 9 октября близ города Ичня Черниговской области взорвались склады боеприпасов. По факту взрывов открыто уголовное производство.

До завершения работы комиссии можно строить лишь предположения. Но какие версии наиболее вероятны? Первая - халатность. Вторую сегодня озвучили на одном из телеканалов - прикрытие халатности или незаконных продаж вооружения из этих складов: скрыть следы за счет позора. Третья - диверсия со стороны "старшего брата". Четвертая - возможные чрезвычайные события: загорелась проводка и т.д. Лично я склоняюсь ко второй и третьей версии. Это было либо сокрытие преступления, либо складу "помогли" загореться.

Трудно сказать, сколько осталось на Украине таких больших складов боеприпасов. С началом военных действий могли быть передислокации - складов, вооружений, самих вооруженных сил. Склады - часть логистики, они обеспечивают работу вооруженных сил. Соответственно, где последние - туда перемещают и склады. Раньше на складе в Ичне было около 5 тыс. тонн боеприпасов, а сейчас говорят - 88 тысяч. То есть в этот регион передислоцировали какие-то запасы и вооружений, и боеприпасов. И это естественно, потому что логистика движется за войсками. Нельзя точно сказать, сколько существует складов и сколько там всего хранится - все меняется и держится в тайне. И это правильно.

Как избежать будущих взрывов? Есть стандартные способы: улучшить охрану и обеспечение складов. На очень многих складах боеприпасы содержатся не надлежащим образом - на открытых площадках, без достаточно оборудованной для этого противопожарной охраны, сигнализации. И на все, естественно, нужны деньги.

Тем не менее, многое зависит от самих вооруженных сил: моральное состояние личностного состава, организация службы на складах, соответствующий контроль, прозрачность и т.д. Потому сейчас и трудно сказать, что конкретно произошло в Ичне - везде своя специфика. В конце концов, все зависит от людей.

На 100% можно сказать одно - мы делаем недостаточно, чтобы избежать повторения ситуации.

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Николай Сунгуровский