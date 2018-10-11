США приняли стратегию борьбы с ЭМ-оружием. Как поживает VMADS?

В Штатах принята стратегия борьбы с так называемыми электромагнитными инцидентами. Одна из частей этой стратегии посвящена борьбе с электромагнитным оружием. Документ состоит из более чем двух десятков страниц, и в нём сообщается, что США должны быть готовы не только к геомагнитным возмущениям природного характера, но также к намеренному применению электромагнитных импульсов, которые потенциально способны повредить критически важную инфраструктуру страны.

В документе сообщается, что стратегия направлена на защиту электрических сетей, сетей связи, системы обеспечения работы транспорта, оборудования водоснабжения и даже канализации.

Принцип электромагнитной безопасности США рождён в недрах министерства внутренней безопасности США.

В стратегии описываются варианты, которые могут привести к негативным последствиям для Соединённых Штатов Америки. Среди прочего названа "космическая погода", включающая выбросы плазмы на Солнце. Также сообщается о важной роли защиты от электромагнитных установок направленного действия, создаваемых человеком.

При этом в стратегии не упоминается, что сами Штаты и являются государством, в котором велись и продолжают вестись активные разработки в сфере электромагнитных вооружений. Конечной целью применения этих вооружений является поражение не живой силы противника, а всех его электронных устройств, отвечающих в том числе за навигацию, управление важнейшими объектами инфраструктуры, вооружения и т.п. Одной из таких систем является CHAMP (Counter-electronics High Power Microwave Advanced Missile Project). О ней стало известно в 2012 году. Речь идёт о ракете с радиоэлектронной начинкой, которая, среди прочего, способна выводить из строя летательные аппараты (например, БПЛА).

Однако есть и прототипы ЭМ-оружия в США, которое направлено именно против человека. Это система VMADS, которая создана для дистанционного перегрева кожи - нагрева до болевых порогов с целью полной дезориентации человека. Были проведены и испытания непосредственно на людях:

Нужно отметить, что в США действует так называемая "3-я компенсационная стратегия", частью которой и является применение электромагнитных вооружений в отношении противника.