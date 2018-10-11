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11.10.2018
Военное обозрение

Из пушки по воробьям, или Тайны боевого дебюта F-35B ВВС США

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Стало известно, что боевое крещение в Афганистане новейшего истребителя F-35В Lightning II ("Молния II") ВВС США американские масс-медиа гневно сравнили с бесполезной "стрельбой из пушки по воробьям". Действительно, пролетев несколько тысяч километров, этот сверхдорогой истребитель последнего поколения разбомбил всего лишь мелкий склад талибов, горный схрон с автоматами АКМ и ручными противотанковыми гранатами. Об этом сообщают военные эксперты американского издания National Interest.

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Понятно, "Молния" - новый самолёт, которому тоже нужен боевой опыт, но перебрасывать его в Центральную Азию лишь для выполнения такой смехотворной задачи, - это слишком даже для такой богатой организации, как Пентагон. При этом и бомбометание F-35В производил несколькими боеприпасами стоимостью порядка двадцати тысяч долларов каждый. Успешный опыт – это важно, но не такой ценой, тем более что в регионе и без F-35 находится немало военных самолётов военно-воздушных сил Соединенных Штатов Америки.

Парадоксально в этом эпизоде и то совпадение, что сразу после боевого дебюта F-35В в Афганистане точно такая же авиамашина разбилась при учениях в штате Южная Каролина. Лётчик успел вовремя покинуть падающий самолёт. Вот так и получилось, что в пределах двух суток американский истребитель F-35В Lightning II получил заурядное, но вполне успешное крещение боем, и потерпел нелепую катастрофу во время учебного полёта. В авиации это дурной знак для любого нового самолёта.

P.S. Ранее в материалах "ВО" отмечалось, что применение F-35 в Афганистане могло не ограничиваться нанесением ударов по талибам. Учитывая курс F-35, основной целью операции могло стать "прощупывание" создаваемого Китаем объекта в пакистанском Гвадаре на предмет наличия систем ПВО. Но об этом в NI - ни слова.

10.10.2018
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принадлежат Военное обозрение
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  • В новости упоминаются
Страны
Афганистан
Китай
Пакистан
США
Продукция
F-35
F-35B
Проекты
Военные учения
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3 комментария
№1
11.10.2018 06:59
я понимаю, когда американцы возмущаются (они налоги платят, имеют право). Но куда наши-то "писсаки" лезут. Какое им дело до того, как америкосы свой истребитель испытывают. Тем более, что наши вояки сами не так давно по мазанкам бармалеев калибрами с подводных лодок и стратегов херачили. Это подороже полёта молнии будет.
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№2
11.10.2018 18:41
И на следующий день разбился в США. Кстати момент крушения никто не заснял. 8)
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№3
11.10.2018 18:51
Цитата, Олег Бахарев сообщ. №2
Кстати момент крушения никто не заснял.
Полным полно видео в сети,есть и разборы,походу тупо не хватило тяги самолету,чтоб выити из виража.
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