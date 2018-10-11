Американский генерал: Не пора ли заменить танки более совершенным оружием?
Накануне на "Военном обозрении" вышел материал, в котором рассказывалось о планах Пентагона по получению в кратчайшее время прототипов новейших лёгких танков, который в первую очередь можно бы десантировать с воздуха (ссылка на материал). В то же самое время в США проявила себя группа высокопоставленных военнослужащих, которая считает, что не нужно делать акцент на развитии танкового направления в сухопутных войсках. Одним из тех, кто считает, что уже в ближайшем будущем танки могут потерять свою значимость для вооружённых сил, является бригадный генерал Росс Коффман.
В интервью Defense News американский генерал заявил:
Да, танки M1 Abrams продолжают играть важную роль. Да, танковая концепция жива. Армия начинает планировать новые танки. Но почему это должны быть обязательно танки? Армия и промышленность задумываются над другими летальными вооружениями.
По словам Коффмана, не позднее 2023 года необходимо выбрать новое направление в развитии оружия.
Из заявления бригадного генерала:
Да, это кажется фантастикой: лунный "пистолет" Звёздный войн или 4-ногий монстр, стреляющий лазерными лучами. Нам пора уходить от созданных парадигм. Пусть танки остаются, но в целом нам пора совершить качественный рывок, чтобы мы смогли обладать смертоносным преимуществом над врагом.
million-wallpapers.ru
Другими словам, американский генерал пытается сказать, что танки и другие традиционные виды вооружений есть у многих армий мира. Но США – "страна исключительная", а потому и оружие у неё должно быть соответствующим.
На сегодняшний день в армии США реализуется концепция по увеличению доли использования интеллектуальных технологий в военной технике. Тот же истребитель пятого поколения F-35 производителем выполняется таким образом, что он буквально напичкан программируемой электроникой. Однако в этой связи у США возникают и известного рода проблемы: программное обеспечение вооружений требует постоянного обновления (как минимум, об этом говорит производитель), а это миллиарды долларов. Мало того, эти постоянные траты колоссальных средств на одно только обновление софта крайне беспокоит тех, кто приобретает современную американскую технику.
Права на данный материал
принадлежат Военное обозрение
Материал размещен правообладателем
в открытом доступе
- В новости упоминаются