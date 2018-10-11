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11.10.2018
Военное обозрение

Чего ожидать от нового украинского миномёта "Шёпот"?

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Украинские компании продолжают работу над совершенствованием миномётов. При этом всякий раз новости о разработках вызывают тревогу на самой Украине при учёте того, какой ущерб наносит использование таких "новейших" миномётов ВСУ как "Молот". Инциденты с "Молотами", как известно, происходят уже не только в условиях испытательных полигонов, но и в среде реальных боевых действий.

Теперь помимо "Молота" украинские разработчики рекомендуют миномёт "Шёпот". Об этом подробнее.

mil.in.ua

Украинские СМИ сообщают, что на Международной специализированной выставке средств защиты, вооружения, военной и специальной техники, технологий и товаров двойного использования "Оружие и безопасность 2018" компания "Рубин-2017" представила собственную разработку - 82-мм бесшумный миномет "Шёпот".

Заявлено, что основная цель применения этого миномёта – традиционная, а именно – поражение противника как с открытых, так и с закрытых позиций (укрытий). Однако важным отличием "Шёпота" является то, что при выстреле не создаётся пламени и большого объёма дыма.

Из презентационного материала:

Выстрел из этого миномёта по уровню шума не громче выстрела из автомата Калашникова с приспособлением для использования бесшумной стрельбы. Это достигается за счёт особой конструкции мины.

Вес "Шёпота" составляет 16,9 кг, длина ствола 520 мм, скорострельность – до 15 выстрелов в минуту (4 секунды на выстрел). Готов ли ствол миномёта к длительной интенсивной стрельбе, не сообщается.

Вертикальный угол наведения – от 45 до 85 градусов, горизонтальный – 15 градусов. Сама конструкция отчасти напоминает гранатомёт (включая и форму мины), установленный на земле.

mil.in.ua

Дальнобойным "Шёпот" точно не назвать, так как максимальная дальность стрельбы – 800 м.

10.10.2018
Права на данный материал
принадлежат Военное обозрение
Материал размещен правообладателем
в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Украина
Продукция
АК-74 "Калашников"
Компании
Концерн Калашников
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