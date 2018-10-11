Обменяются опытом: российские военные прибыли во Вьетнам. "Камрани" быть?

Российская военная делегация во главе с начальником инженерных войск генерал-лейтенантом Юрием Ставицким накануне прибыла во Вьетнам для обмена опытом, передает Интерфакс.

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Визит продлится до 12 октября. Его целью является обмен опытом в сфере инженерного обеспечения. Представители РФ ознакомятся с инженерными войсками ВС Вьетнама и обсудят перспективы двустороннего сотрудничества по линии инженерных войск.

Российские военные также ознакомятся с порядком подготовки саперов и рассмотрят вопросы обучения вьетнамских военнослужащих в подмосковном противоминном центре и Тюменском высшем военно-инженерном училище.

Также стороны обсудят возможность участия вьетнамских военных в Армейских международных играх по линии инженерных войск: "Инженерная формула", "Безопасный маршрут" и "Открытая вода".

Напомним, в 2013 году Москва и Ханой подписали соглашение о создании совместной базы для обслуживания и ремонта подводных лодок в Камрани, где ранее располагался контингент ВС СССР. После этого был подписан документ об упрощенном порядке захода российских боевых кораблей в порт Камрань. Это значительно упростило выполнение текущих задач кораблям российского флота, несущим службу в Мировом океане. За последние годы там был заново построен пункт базирования подлодок, где сейчас находятся 6 "Варшавянок" российского производства.

В 2016 году замминистра обороны Николай Панков заявлял о намерении российского командования изучить возможности возобновления деятельности полноценной базы Камрань.

Более подробно о постепенном возвращении Вооруженных сил России во Вьетнам говорится в материале, ранее опубликованном на сайте Военное обозрение.