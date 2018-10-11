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11.10.2018
Военное обозрение

ЦНИИТОЧМАШ создал пистолет на замену ПМ, но под патрон 9Х21

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Центральный научно-исследовательский институт точного машиностроения (ЦНИИТОЧМАШ, входит в Ростех), создал пистолет для вооружения российских военнослужащих. В настоящее время оружие уже проходит этап государственных испытаний на полигонах. Об этом сообщил в интервью РИА Новости генеральный директор ЦНИИТОЧМАШ Альберт Баков.

Минобороны РФ

По словам гендиректора института, созданный пистолет успешно проходит этап государственных испытаний, завершение которых, согласно Директиве российского Минобороны, намечено на декабрь этого года. По окончании и итогам испытаний, российское военное ведомство примет решение о принятии нового пистолета на снабжение Вооруженных сил России.

Баков не сообщил, о каком конкретно пистолете идет речь, но ранее сообщалось, что ЦНИИТОЧМАШ ведет разработку пистолета, который должен в вооруженных силах РФ заменить "пистолет Макарова" (ПМ). При этом стало известно, что новый пистолет будет использовать патрон 9Х21. Напомним, что "Макаров" в советской/российской армии с 1951 года.

Между тем, о создании пистолета на замену ПМ в российской армии, ранее сообщал и концерн "Калашников", который представил "пистолет Лебедева" ПЛ-14 и ПЛ-15 под патрон 9Х19.

10.10.2018
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принадлежат Военное обозрение
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  • В новости упоминаются
Страны
Россия
Компании
Концерн Калашников
Минoбороны РФ
ЦНИИТОЧМАШ
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