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11.10.2018
Военное обозрение

СМИ: Перенос испытаний F-35 связан с российскими С-300

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Перенесенные американским военным ведомством с сентября на ноябрь испытания истребителя пятого поколения F-35 Lightning II, могут говорить о том, что в США далеко не так уверены в малозаметности самолета для российских ЗРС С-300. Об этом пишет индийское издание EurAsian Times.

topwar.ru

Издание предполагает, что неожиданный перенос и заявление о "необходимости" дополнительных испытаний F-35 говорит о том, что американцы сами не уверены в малозаметности своего самолета для С-300, ведь "попытка сделать самолет невидимкой еще не говорит о том, что он им стал". F-35 создавался с учетом противодействия С-300, доступ к которым на то время был у США через Израиль, который "потратил много денег" для изучения греческих С-300. Так же некоторые элементы С-300 приобретались Пентагоном через Белоруссию. Но все то, до чего смогли "дотянуться" США - это ранние версии С-300 и разница с современными ЗРС огромна. Экспортная версия С-300, стоящая на вооружении ВС Греции, попала туда через Кипр, который приобрел ее у России в 1999 году, а имеющаяся в наличии США одна установка С-300 еще "старше", - её удалось приобрести в начале 1990-х через Белоруссию.

Ранее в американском Минобороны заявили о переносе полномасштабных боевых испытания истребителей пятого поколения F-35 Lightning II с сентября на ноябрь. Причиной названы задержки в обновлении ПО со стороны компании-производителя Lockheed Martin.

10.10.2018
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Страны
Белоруссия
Греция
Израиль
Индия
Кипр
Россия
США
Продукция
F-35
С-300
Компании
Lockheed-Martin
Проекты
Истребитель 5 поколения
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