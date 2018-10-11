В войсках приступили к тестированию экзоскелетов
Созданный для военных пассивный экзоскелет в настоящее время проходит апробацию в Минобороны РФ, передает РИА Новости сообщение гендиректора ЦНИИТОЧМАШа (входит в Ростех) Альберта Бакова.
пресс-служба Госкорпорации Ростех
По словам Бакова, включать пассивный экзоскелет в комплект "Ратник" (второго поколения) не планируется, хотя он достаточно полно проработан.
Сегодня ведутся работы по созданию активного экзоскелета, который должен быть включен в состав экипировки следующего поколения, добавил гендиректор.
Как ранее сообщали в Ростехе, экзоскелет позволит военнослужащему практически не замечать значительного веса снаряжения при выполнении долговременных задач.
Баков также рассказал, что его институт работает над несколькими проектами диверсификации производства, среди которых гражданские патроны "Олимп", а также гражданский вариант комплекта экипировки "Ратник".
По его словам, существуют и другие не менее интересные проекты, однако о них будет сообщено чуть позже.
Напомним, комплект боевой экипировки "Ратник" включает в себя кроме эффективных средств защиты современной стрелковое оружие, средства связи и разведки. Всего около 10 различных подсистем. "Ратник" предназначен для действий военнослужащих в любое время суток и в любых климатических условиях.
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