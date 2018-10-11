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11.10.2018
Военное обозрение

Корабли ВМФ РФ оснастят операционными модулями

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Российские военные корабли оснастят специальными контейнерами, в которых будут размещены операционные и реанимационные палаты, сообщают Известия.

https://ru.depositphotos.com

По данным Главкомата ВМФ, образцы подобных контейнеров же созданы и в настоящее время проходят испытания. Они могут использоваться как в ходе боевых действий, так и при выполнении гуманитарных операций, например оказание помощи при стихийных бедствиях.

В первую очередь медицинские модули, размером в обычный морской контейнер, предназначены для МРК "Буян" и "Каракурт", которые в мирное время могут вести экологический контроль и участвовать в ликвидации последствий ЧС. Позже они могут появиться на сторожевиках и судах вспомогательного флота. Конструкция модуля позволяет переносить качку без ущерба для медицинского оборудования, говорится в материале.

Модули можно устанавливать прямо на палубу, их электроснабжение производится от сети корабля.

По словам эксперта Александра Мозгового, контейнерные госпитали могут за день спасти несколько десятков человеческих жизней. Огромный плюс таких госпиталей заключает в их мобильности – в короткое время они могут быть доставлены в нужное место и сразу же приступать к приему пострадавших. Затем пострадавшие будут оперативно доставлены в полноценные госпитали.

Сегодня подобные проекты реализуются в ВМС США, Франции, Дании и других государств.

10.10.2018
Права на данный материал
принадлежат Военное обозрение
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в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Дания
Россия
США
Франция
Проекты
22800 МРК
Медицина
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