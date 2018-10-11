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11.10.2018
Военное обозрение

Сухопутные соединения прикроют электронными "зонтами"

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Минобороны РФ намерено существенно нарастить возможности сухопутных войск в сфере радиоэлектронной борьбы (РЭБ), сообщают Известия.

Минобороны РФ

По данным газеты, ссылающейся на военное ведомство, уже до конца 2018 года батальоны РЭБ появятся в 12 общевойсковых армиях. На их вооружение поступают комплексы "Дивноморье" и системы РБ-341В "Леер-3". Первый такой батальон был сформирован во Владикавказе (58-я армия). Опыт признали успешным.

Мобильный комплекс "Дивноморье" является одновременно станцией радиотехнической разведки и мощным средством подавления. Она способна подавлять локаторы и другие бортовые электронные средства самолетов, вертолетов и БЛА, в том числе создавать помехи самолетам ДРЛО типа AWACS и также способна воздействовать на спутники-шпионы. Более подробно о комплексе "Дивноморье" Военное обозрение писало в мае текущего года.

Станция имеет возможность скрыть от радиолокационного обнаружения военные и другие важные объекты на площади в несколько сотен квадратных километров, говорится в материале.

Комплекс РБ-341В "Леер-3" состоит из трех БЛА "Орлан" и пункта управления, размещенного на автомобиле КамАЗ-5350. Их главной задачей является подавление сотовой связи специальными "глушилками", расположенными на борту. Беспилотники также могут вести радиотехническую разведку – его датчики фиксируют точки излучения электронных устройств в сети GSM. Ориентиры целей наносятся на электронную карту для их последующего огневого поражения.

В настоящее время Россия признается западными экспертами одним из лидеров в деле развития средств РЭБ. По данным Минобороны РФ, большая часть техники войск радиоэлектронной борьбы будет обновлена до 2020 года.

10.10.2018
Права на данный материал
принадлежат Военное обозрение
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в открытом доступе
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Страны
Россия
Продукция
Дивноморье
Леер-3
Орлан-10
Компании
КАМАЗ
Минoбороны РФ
Проекты
2020-й год
БПЛА
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1 комментарий
№1
11.10.2018 12:27
Каждая общевойсковая армия для прикрытия группировок войск должна иметь в обязательном порядке полк ПВО (С-300В4)  1-2 бригады Бук М2/М3  и полк РЭБ.
Сирия этому подтверждение....
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