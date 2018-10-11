Сухопутные соединения прикроют электронными "зонтами"

Минобороны РФ намерено существенно нарастить возможности сухопутных войск в сфере радиоэлектронной борьбы (РЭБ), сообщают Известия.

Минобороны РФ

По данным газеты, ссылающейся на военное ведомство, уже до конца 2018 года батальоны РЭБ появятся в 12 общевойсковых армиях. На их вооружение поступают комплексы "Дивноморье" и системы РБ-341В "Леер-3". Первый такой батальон был сформирован во Владикавказе (58-я армия). Опыт признали успешным.

Мобильный комплекс "Дивноморье" является одновременно станцией радиотехнической разведки и мощным средством подавления. Она способна подавлять локаторы и другие бортовые электронные средства самолетов, вертолетов и БЛА, в том числе создавать помехи самолетам ДРЛО типа AWACS и также способна воздействовать на спутники-шпионы. Более подробно о комплексе "Дивноморье" Военное обозрение писало в мае текущего года.

Станция имеет возможность скрыть от радиолокационного обнаружения военные и другие важные объекты на площади в несколько сотен квадратных километров, говорится в материале.

Комплекс РБ-341В "Леер-3" состоит из трех БЛА "Орлан" и пункта управления, размещенного на автомобиле КамАЗ-5350. Их главной задачей является подавление сотовой связи специальными "глушилками", расположенными на борту. Беспилотники также могут вести радиотехническую разведку – его датчики фиксируют точки излучения электронных устройств в сети GSM. Ориентиры целей наносятся на электронную карту для их последующего огневого поражения.

В настоящее время Россия признается западными экспертами одним из лидеров в деле развития средств РЭБ. По данным Минобороны РФ, большая часть техники войск радиоэлектронной борьбы будет обновлена до 2020 года.