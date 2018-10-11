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11.10.2018
Военное обозрение

Россия развернёт на Кубе станцию приёма данных со спутнико

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Российский мобильный комплекс приёма данных со спутников дистанционного зондирования Земли в оптическом и инфракрасном диапазонах наблюдения будет развёрнут на Кубе. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на Роскосмос.

Роскосмос

Согласно данным, размещенным на сайте госзакупок, мобильный комплекс создан в 2015 году и прошел государственные испытания. Размещение станции и прием ее в работу планируется завершить до конца апреля следующего года. "Кубинская" станция будет получать данные со спутников наблюдения типа "Ресурс-П", "Канопус-В" и "Канопус-В-ИК" и передавать их в Москву закодированным способом.

Космические аппараты типа "Ресурс" и "Канопус" предназначены для дистанционного зондирования поверхности Земли в оптических и инфракрасных диапазонах. Новое поколение спутников типа "Ресурс-ПМ" помимо поиска полезных ископаемых и мониторинга окружающей среды смогут засечь пуск и полёт ракет, обнаружить и идентифицировать космический мусор, а также — в роли телескопов — наблюдать за небесными телами.

Между тем, "Роскосмос" планирует развернуть стационарные станции наблюдения в Антарктиде и на Чукотке.

10.10.2018
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принадлежат Военное обозрение
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Страны
Куба
Россия
Продукция
Канопус-В
Компании
Роскосмос
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