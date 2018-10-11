Китайские "Птеродактили" будут летать в Пакистане

Вооруженные силы Пакистана намерены вооружиться тяжелыми ударными беспилотниками. Как передает "Warspot" со ссылкой на портал indiatimes.com, пакистанские Военно-воздушные силы объявили о подписании контракта на поставку 48 китайских беспилотников Wing Loong 2 ("Птеродактиль 2").

indiatimes.com

На данный момент детали заключенной между Исламабадом и Пекином сделки держатся в секрете, по имеющейся информации, известно лишь о том, что сборка дронов будет осуществляться на территории Пакистана. Как сообщают аналитики, заключенный контракт является самым крупным заказом на ударные беспилотники для китайской компании Chengdu Aircraft Industry Group за все время.

По заявлению разработчиков, китайский беспилотник Wing Loong II по своим возможностям сопоставим с американскими беспилотниками MQ-9 Reaper. На нем установлен разведывательный модуль, а также ракеты с лазерным наведением и корректируемые по спутникам бомбы. При взлетном весе в 9 тонн, БПЛА способен нести боевую нагрузку в 480 кг.

ТТХ Wing Loong II: Длина - 11 м, высота — 4,1 м, размах крыльев — 20,5 м. Максимальная высота полёта — 9 км, скорость полёта достигает 340 км/ч ,нахождение в воздухе без дозаправки - 20 часов.