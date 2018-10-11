Российские АПЛ задействовали в тренировках сил ПВО

Российское командование задействовало атомные подлодки в тренировках расчетов зенитных комплексов С-400, сообщают Известия.

Минобороны РФ

Субмарины запускают из-под воды сверхзвуковые противокорабельные ракеты "Гранит", переделанные в мишени, которые должны уничтожить зенитчики. Такие тренировки введены по итогам изучения ситуации в Сирии – в случае начала боевых действий силы ПВО республики с высокой долей вероятности столкнутся с внезапными ракетными пусками из-под воды.

Первой приняла участие в тренировках подводная лодка "Томск" (на Камчатке). В дальнейшем тренировки станут обязательными во всех регионах страны, имеющих выход в море.

ЗРС С-400 вместе с береговыми комплексами "Бастион" сегодня создают так называемые зоны запрета доступа для сил вероятного противника. На основе этого тандема строится и оборона российской базы ВМФ в сирийском Тартусе.

Как отмечает газета, ПКР "Граниты" считаются сложными целями для ПВО. Они разрабатывались для нанесения ударов по корабельным группировкам, включая авианосные, которые имеют, как правило, серьезные средства противовоздушной обороны. Ракеты движутся по сложной траектории, оснащены устройствами сброса отражателей и ложных целей, а также станцией постановки помех.

По словам капитан второго ранга запаса Андрея Ефанова, такие тренировки по поражению высокоскоростных целей сегодня особенно актуальны. Проводимые в любую погоду, они позволяют наработать необходимые навыки. Полезны они и для флота – на складах скопилось много советских "Гранитов", а старые ракеты дешевле отстреливать, чем заниматься их утилизацией.