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11.10.2018
ЦАМТО

ВВС Филиппин намерены ускорить покупку многоцелевых истребителей MRF

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FA-50
Взлет легкого истребителя-штурмовика FA-50.
Источник: thaimilitaryandasianregion.wordpress.com

ЦАМТО, 10 октября. Военно-воздушные силы Филиппин в течение следующих пяти лет намерены направить 61 млрд. филип. песо (1,1 млрд. долл.) на закупку многоцелевых боевых самолетов.

Об этом заявил представитель ВВС Филиппин в ходе прошедшей в конце сентября в Маниле выставки ADAS-2018 (Asian Defence and Security).

Как сообщает Jane's Defence Weekly, закупка многоцелевых боевых самолетов MRF (Multi-Role Fighter) будет включать приобретение на начальном этапе 12 истребителей в рамках второго этапа модернизации ("Второй горизонт"), который будет реализован в период с 2018 по 2022 гг. Общий объем финансирования модернизации ВВС Филиппин в рамках "Второго горизонта" составит 139 млрд. филип. песо.

В перечень закупок также входят ударные вертолеты, патрульные самолеты большой дальности, дополнительные легкие боевые самолеты FA-50 компании Korea Aerospace Industries (KAI), дополнительные самолеты ВТА C295 компании Airbus, боевые вертолеты и беспилотные летательные аппараты. Тем не менее, ВВС Филиппин рассматривают проект MRF как приоритетный.

Хотя ВВС Филиппин приобрели 12 легких боевых самолетов FA-50, им требуется более крупная и эффективная боевая платформа для защиты территориальной целостности и исключительной экономической зоны страны. Данное требование внесено в долгосрочный проект модернизации ВВС Flight Plan 2028, который должен быть реализован в течение трех пятилетних этапов.

После списания истребителей F-5 "Тайгер" в 2005 году на вооружении ВВС Филиппин боевые самолеты отсутствуют. Частично обязанности ПВО и другие миссии в настоящее время выполняются FA-50 и учебно-боевыми самолетами S-211 компании Aermacchi, приобретенными в 1990-х гг.

По данным Jane's, ВВС Филиппин выпустили запрос об информации (RFI) в рамках программы MRF в середине 2017 года. В настоящее время командование оценивает предложения. Предположительно, основным кандидатом рассматривается "Грипен" компании Saab. Как сообщил пресс-секретарь компании, Saab находится в "постоянном диалоге" с ВВС Филиппин в рамках проекта. Шведская компания продемонстрировала полномасштабную модель JAS-39C/D "Грипен" на выставке ADAS-2018. В 2017 году Saab открыла офис в Маниле.

По оценке экспертов, несмотря на заявления ВВС о приоритетности закупки самолетов MRF, правительство страны может, в первую очередь, профинансировать покупку ударных и боевых вертолетов, необходимых для поддержки операций против незаконных вооруженных формирований.

10.10.2018
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Страны
Филиппины
Швеция
Продукция
C-295 CASA
F-5
FA-50
Gripen NG
Компании
Airbus
KAI
SAAB
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