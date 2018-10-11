Министр обороны России подвел итоги маневров "Восток-2018"

Прохождение боевой техники на смотре вооружения и военной техники по окончании основной фазы маневров "Восток-2018"на полигоне Цугол (Забайкальский край), 13.09.2018.

ЦАМТО, 10 октября. Глава военного ведомства России генерал армии Сергей Шойгу 10 октября провел совещание, посвященное подведению итогов "самых масштабных за всю историю современной России", как было подчеркнуто, маневров "Восток-2018.

Ниже основные тезисы выступления С.Шойгу приведены в изложении Департамента информации и массовых коммуникаций Министерства обороны Российской Федерации.

Министр обороны напомнил, что к маневрам, которые прошли с 11 по 17 сентября, привлекались войска и силы Восточного, Центрального военных округов, Северного флота и Воздушно-десантных войск, а также дальняя, военно-транспортная и оперативно-тактическая авиация Воздушно-космических сил.

Всего было задействовано около 300 тыс. военнослужащих, более 1000 самолетов, вертолетов и беспилотников, до 36 тыс. танков, бронетранспортеров и других боевых машин, до 80 кораблей и судов обеспечения.

Соединения и воинские части были переброшены комбинированным способом на расстояние до семи тысяч километров, а корабли Северного флота совершили переход до четырех тысяч миль.

"Проявленные при этом высокая мобильность и слаженность войск уже стали нормой для наших Вооруженных Сил", – заявил министр обороны, отметив, что "по численности личного состава, количеству вооружения и военной техники "Восток-2018" сопоставим с маневрами "Запад-81", а что касается территориального размаха и масштабности перегруппировок, то таких мероприятий не было даже в советское время".

Министр обороны акцентировал внимание участников совещания на том важном обстоятельстве, что участие в маневрах формирований Народно-освободительной армии Китая и вооруженных сил Монголии придало им международный статус.

"Это наш первый опыт учебно-боевой работы такого масштаба с иностранными государствами. Безусловно, будем и дальше развивать данное направление военного сотрудничества, которое способствует укреплению стабильности и безопасности на евразийском пространстве", – подчеркнул Сергей Шойгу.

Важно также отметить, что к маневрам привлекались министерства, ведомства и органы государственной власти 20 субъектов Российской Федерации. Они отработали вопросы планирования и выполнения совместных мероприятий территориальной и гражданской обороны.

"Это позволило нам выйти на новый уровень межведомственного взаимодействия и оценить реальные возможности федеральных органов исполнительной власти при работе в условиях военного времени", – пояснил глава военного ведомства.

Министр обороны обратил особое внимание на тот факт, что маневры стали беспрецедентными по своей открытости.

Заблаговременно мировой общественности была предоставлена вся информация о замысле их проведения и составе участников.

Проводились брифинги в Совете Россия – НАТО, на форуме Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе, а также для иностранных военных атташе.

По линии ОБСЕ в инициативном порядке были направлены соответствующие уведомления.

Непосредственно перед началом маневров руководство Вооруженных Сил проинформировало более 80 иностранных военных атташе и 187 журналистов о целях и задачах предстоящих действий войск и сил.

Мероприятие освещали 326 российских и зарубежных средств массовой информации.

С полигона Цугол велась прямая телевизионная трансляция розыгрыша боевых действий и смотра войск.

На маневрах за действиями войск следило 87 наблюдателей из 59 стран мира.

"Считаю, что поставленные цели достигнуты в полном объеме", – констатировал министр обороны.

Сергей Шойгу поблагодарил личный состав за инициативу, старание и умение принимать нестандартные решения в сложной, динамично меняющейся обстановке.

В целом, по оценке главы военного ведомства, маневры продемонстрировали возросшую полевую, летную и морскую выучку войск.

"Наработанный опыт будет использоваться при планировании и проведении мероприятий оперативной подготовки в очередном учебном году" – подытожил министр обороны.