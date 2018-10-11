Министр обороны России подвел итоги маневров "Восток-2018"
ЦАМТО, 10 октября. Глава военного ведомства России генерал армии Сергей Шойгу 10 октября провел совещание, посвященное подведению итогов "самых масштабных за всю историю современной России", как было подчеркнуто, маневров "Восток-2018.
Ниже основные тезисы выступления С.Шойгу приведены в изложении Департамента информации и массовых коммуникаций Министерства обороны Российской Федерации.
Министр обороны напомнил, что к маневрам, которые прошли с 11 по 17 сентября, привлекались войска и силы Восточного, Центрального военных округов, Северного флота и Воздушно-десантных войск, а также дальняя, военно-транспортная и оперативно-тактическая авиация Воздушно-космических сил.
Всего было задействовано около 300 тыс. военнослужащих, более 1000 самолетов, вертолетов и беспилотников, до 36 тыс. танков, бронетранспортеров и других боевых машин, до 80 кораблей и судов обеспечения.
Соединения и воинские части были переброшены комбинированным способом на расстояние до семи тысяч километров, а корабли Северного флота совершили переход до четырех тысяч миль.
"Проявленные при этом высокая мобильность и слаженность войск уже стали нормой для наших Вооруженных Сил", – заявил министр обороны, отметив, что "по численности личного состава, количеству вооружения и военной техники "Восток-2018" сопоставим с маневрами "Запад-81", а что касается территориального размаха и масштабности перегруппировок, то таких мероприятий не было даже в советское время".
Министр обороны акцентировал внимание участников совещания на том важном обстоятельстве, что участие в маневрах формирований Народно-освободительной армии Китая и вооруженных сил Монголии придало им международный статус.
"Это наш первый опыт учебно-боевой работы такого масштаба с иностранными государствами. Безусловно, будем и дальше развивать данное направление военного сотрудничества, которое способствует укреплению стабильности и безопасности на евразийском пространстве", – подчеркнул Сергей Шойгу.
Важно также отметить, что к маневрам привлекались министерства, ведомства и органы государственной власти 20 субъектов Российской Федерации. Они отработали вопросы планирования и выполнения совместных мероприятий территориальной и гражданской обороны.
"Это позволило нам выйти на новый уровень межведомственного взаимодействия и оценить реальные возможности федеральных органов исполнительной власти при работе в условиях военного времени", – пояснил глава военного ведомства.
Министр обороны обратил особое внимание на тот факт, что маневры стали беспрецедентными по своей открытости.
Заблаговременно мировой общественности была предоставлена вся информация о замысле их проведения и составе участников.
Проводились брифинги в Совете Россия – НАТО, на форуме Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе, а также для иностранных военных атташе.
По линии ОБСЕ в инициативном порядке были направлены соответствующие уведомления.
Непосредственно перед началом маневров руководство Вооруженных Сил проинформировало более 80 иностранных военных атташе и 187 журналистов о целях и задачах предстоящих действий войск и сил.
Мероприятие освещали 326 российских и зарубежных средств массовой информации.
С полигона Цугол велась прямая телевизионная трансляция розыгрыша боевых действий и смотра войск.
На маневрах за действиями войск следило 87 наблюдателей из 59 стран мира.
"Считаю, что поставленные цели достигнуты в полном объеме", – констатировал министр обороны.
Сергей Шойгу поблагодарил личный состав за инициативу, старание и умение принимать нестандартные решения в сложной, динамично меняющейся обстановке.
В целом, по оценке главы военного ведомства, маневры продемонстрировали возросшую полевую, летную и морскую выучку войск.
"Наработанный опыт будет использоваться при планировании и проведении мероприятий оперативной подготовки в очередном учебном году" – подытожил министр обороны.
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