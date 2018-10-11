ВВС Пакистана намерены приобрести в Китае БЛА "Винг-Лунг-2"

ЦАМТО, 10 октября. По информации пакистанских СМИ, Вооруженные силы Пакистана закупят в Китае 48 БЛА "Винг-Лунг-2". Это контракт станет самой крупной сделкой такого рода, подписанной между двумя странами.

Сообщение о покупке китайских БЛА было опубликовано на официальной странице в Facebook пилотажной группы Sherdils Aerobatic ВВС Пакистана 7 октября. Стоимость продажи пока не согласована и, как ожидается, будет официально объявлена после начала поставок.

Как сообщает Pakistan Today, разработанный Chengdu Aircraft Corporation БЛА "Винг-Лунг-2" является современным разведывательно-ударным БЛА. Предполагается, что в перспективе страны будут производить БЛА совместно. В проекте, вероятно, будут задействованы компании Chengdu Aircraft Industrial Group и Pakistan Aeronautical Complex.

Заявление о продаже сделано на фоне подписания Индией и Россией контракта на поставку зенитных ракетных систем С-400.

Как сообщал ЦАМТО, готовая к производству версия "Винг Лунг-2" была впервые продемонстрирована на выставке Airshow China 2016 в начале ноября 2016 года. Первый полет БЛА выполнил 27 февраля 2017 года. Одновременно китайские СМИ объявили о получении "крупнейшего в истории КНР" контракта на экспортную поставку данного аппарата неназванному заказчику.

По информации AVIC, длина "Винг Лунг-2" составляет 11 м, размах крыла – 20,5 м, высота – 4,1 м, максимальная взлетная масса – 4200 кг, масса полезной нагрузки – до 480 кг. БЛА может нести на шести подкрыльевых точках подвески различные боеприпасы, включая ПТУР "Блю Эрроу-7" массой 7 кг и "Блю Эрроу-9" массой 26,5 кг, а также 50-кг авиабомбы малого калибра LS-6-50 и ракеты класса "воздух-поверхность" "Тяньлэй-2" (Tianlei-2, TL-2) массой 16 кг.

По мнению экспертов, на вооружении ВВС Пакистана уже состоят БЛА предыдущей версии "Винг Лунг-1". Первые предположения о возможности их поставки появились после крушения в июне 2016 года в округе Мианвали (провинция Пенджаб) одного из БЛА ВС Пакистана. Судя по фотографиям с места крушения, разбившийся аппарат имел большое сходство с "Винг Лунг-1". Еще один БЛА "Винг Лунг-1" был идентифицирован на опубликованных 24 ноября 2017 года коммерческих спутниковых снимках авиабазы ВВС Пакистана Аллам в округе Мианвали.