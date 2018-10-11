Ракетных "малышей" превратили в плавучие госпитали

Корабли ВМФ России получат модульные операционные и реанимационные палаты

Для малых ракетных кораблей (МРК) созданы специальные плавучие госпитали. Реанимационные и операционные палаты разместят в контейнерах. В них можно будет делать сложные операции, проводить стационарное обследование больных. Военные эксперты считают, что подобные комплексы расширят возможности ВМФ по оказанию медпомощи вдали от военно-морских баз.

В Главкомате ВМФ "Известиям" рассказали, что для флота разработаны и уже проходят испытания специальные контейнерные операционные и реанимационные палаты. Все необходимые работы планируется завершить в ближайшее время. Такие модульные плавающие госпитали могут использоваться как в ходе боевых операций, так и во время гуманитарных миссий и оказания помощи при стихийных бедствиях.

Контейнеры с операционными и реанимационными палатами могут устанавливаться не только на МРК, но и на сторожевиках. Также их возможно разместить на кораблях вспомогательного флота. Или на палубах обычных сухогрузов и гражданских судов

типа "река–море" — у них большие палубы и много места в трюме для размещения дополнительных палат и вспомогательных служб.

Тем не менее в первую очередь подобные контейнеры предназначены для малых ракетных катеров проекта 21631 "Буян" и 22800 "Каракурт". Корабли такого типа в мирное время могут вести экологический контроль, оказывать содействие в ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций (ЧС) и участвовать в других гуманитарных миссиях.

Операционные и реанимационные палаты со всем необходимым оснащением удалось разместить в модуле с габаритами обычного морского грузового контейнера. Модули снабжены мощными ребрами жесткости. Такая конструкция позволяет переносить качку и другие динамические нагрузки без ущерба для медицинского оборудования.

В операционном контейнере есть хорошо освещенное рабочее место хирурга, рентгеновский аппарат, набор инструментов, стерилизаторы и холодильники для дезрастворов и медицинских препаратов. В мобильной реанимации — необходимое для интенсивной терапии оборудование. Электроснабжение модулей производится от сети боевого корабля. Операционные и реанимационные палаты в контейнерах можно устанавливать прямо на палубу.

При этом на самих кораблях выделяются помещения, которые легко превратить в палаты для подготовки к операции и стационары для выздоравливающих.

Госпитали на МРК расширят возможности флота по оказанию медпомощи вдали от военно-морских баз.

— Сейчас на малых ракетных кораблях предусмотрена небольшая операционная, — отметил военно-морской эксперт Александр Мозговой. — Контейнерные госпитали могут пригодиться в ходе чрезвычайных ситуаций небольшого масштаба. С помощью таких комплексов можно спасать несколько десятков человек в день. В случае более серьезной ЧС плюс таких госпиталей — в их мобильности. Подобные контейнеры можно быстро доставить в нужное место. Они способны спасти жизни первым поступившим к врачам пациентам. Но затем их должны заменить полноценные передвижные госпитали.

В ВМФ других стран также активно разрабатывают и испытывают модульные госпитали в контейнерах. В США их предполагается размещать на боевых кораблях так называемого латерального, то есть малотоннажного прибрежного флота. Похожие проекты реализуются во Франции, Дании и ряде других стран.

Алексей Рамм, Николай Сурков, Богдан Степовой