ЦНИИТОЧМАШ приступил к созданию образца новейшей самоходки для ВДВ "Лотос"
ЦАМТО, 10 октября. ЦНИИТОЧМАШ приступил к изготовлению опытного образца новейшего самоходного артиллерийского комплекса для ВДВ "Лотос", сообщил в интервью "РИА Новости" генеральный директор института Альберт Баков.
"На сегодняшний день в АО "ЦНИИТОЧМАШ" ведутся работы по ряду перспективных проектов, разработанных в интересах Минобороны России. Один из них – проект "Лотос", который должен прийти на смену 120-мм самоходным артиллерийским орудиям ВДВ "Нона-С". Сейчас мы находимся на этапе изготовления первого опытного образца и проведения предварительных испытаний", – сказал А.Баков.
Как напоминает агентство, ранее сообщалось, что ЦНИИТОЧМАШ ведет работу над проектом самоходного орудия для ВДВ "Зауралец-Д", которое должно было сменить имеющийся на вооружении десантников артиллерийский комплекс "Нона-С". Однако позднее Минобороны РФ заменило проект "Зауралец-Д" на усовершенствованный "Лотос". Как сообщили в ЦНИИТОЧМАШ, основные отличия "Лотоса" от "Зауральца" будут заключаться в новом орудии с большей дальностью стрельбы, а также внедрении новых боеприпасов для ведения высокоточного огня, передает "РИА Новости".
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