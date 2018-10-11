ЦНИИТОЧМАШ приступил к созданию образца новейшей самоходки для ВДВ "Лотос"

Модель 120-мм самоходной артиллерийской установки 2С42 для Воздушно-десантных войск, создаваемой по ОКР "Лотос" при головной роли АО "Центральный научно-исследовательский институт точного машиностроения" (АО "ЦНИИТОЧМАШ"), на стенде Главного ракетно-артиллерийского управления Министерства обороны Российской Федерации в экспозиции Международного военно-технического форума "Армия-2017".

ЦАМТО, 10 октября. ЦНИИТОЧМАШ приступил к изготовлению опытного образца новейшего самоходного артиллерийского комплекса для ВДВ "Лотос", сообщил в интервью "РИА Новости" генеральный директор института Альберт Баков.

"На сегодняшний день в АО "ЦНИИТОЧМАШ" ведутся работы по ряду перспективных проектов, разработанных в интересах Минобороны России. Один из них – проект "Лотос", который должен прийти на смену 120-мм самоходным артиллерийским орудиям ВДВ "Нона-С". Сейчас мы находимся на этапе изготовления первого опытного образца и проведения предварительных испытаний", – сказал А.Баков.

Как напоминает агентство, ранее сообщалось, что ЦНИИТОЧМАШ ведет работу над проектом самоходного орудия для ВДВ "Зауралец-Д", которое должно было сменить имеющийся на вооружении десантников артиллерийский комплекс "Нона-С". Однако позднее Минобороны РФ заменило проект "Зауралец-Д" на усовершенствованный "Лотос". Как сообщили в ЦНИИТОЧМАШ, основные отличия "Лотоса" от "Зауральца" будут заключаться в новом орудии с большей дальностью стрельбы, а также внедрении новых боеприпасов для ведения высокоточного огня, передает "РИА Новости".