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11.10.2018
ЦАМТО

ЦНИИТОЧМАШ приступил к созданию образца новейшей самоходки для ВДВ "Лотос"

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Модель 2С42
Модель 120-мм самоходной артиллерийской установки 2С42 для Воздушно-десантных войск, создаваемой по ОКР "Лотос" при головной роли АО "Центральный научно-исследовательский институт точного машиностроения" (АО "ЦНИИТОЧМАШ"), на стенде Главного ракетно-артиллерийского управления Министерства обороны Российской Федерации в экспозиции Международного военно-технического форума "Армия-2017".
Источник: "Вестник Мордовии" / vestnik-rm.ru

ЦАМТО, 10 октября. ЦНИИТОЧМАШ приступил к изготовлению опытного образца новейшего самоходного артиллерийского комплекса для ВДВ "Лотос", сообщил в интервью "РИА Новости" генеральный директор института Альберт Баков.

"На сегодняшний день в АО "ЦНИИТОЧМАШ" ведутся работы по ряду перспективных проектов, разработанных в интересах Минобороны России. Один из них – проект "Лотос", который должен прийти на смену 120-мм самоходным артиллерийским орудиям ВДВ "Нона-С". Сейчас мы находимся на этапе изготовления первого опытного образца и проведения предварительных испытаний", – сказал А.Баков.

Как напоминает агентство, ранее сообщалось, что ЦНИИТОЧМАШ ведет работу над проектом самоходного орудия для ВДВ "Зауралец-Д", которое должно было сменить имеющийся на вооружении десантников артиллерийский комплекс "Нона-С". Однако позднее Минобороны РФ заменило проект "Зауралец-Д" на усовершенствованный "Лотос". Как сообщили в ЦНИИТОЧМАШ, основные отличия "Лотоса" от "Зауральца" будут заключаться в новом орудии с большей дальностью стрельбы, а также внедрении новых боеприпасов для ведения высокоточного огня, передает "РИА Новости".

10.10.2018
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принадлежат ЦАМТО
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в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Россия
Продукция
Нона-С
Компании
Минoбороны РФ
ЦНИИТОЧМАШ
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2 комментария
№1
11.10.2018 07:20
Бывший начальник ЦНИИТОЧМАША простой рукопашник по жизни, не хватило тяму решиться  про "Лотос", это же явно вообще новая и гораздо эффективная против"Нон".
Новый начальник (бывший родной папа "Арматы" УВЗ, он же зять Н.С.Михалкова) смог быстро все переиграть, опять польза от него стране
-1
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№2
11.10.2018 10:15
А Вен морская пехота дождется?
0
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