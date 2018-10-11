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11.10.2018
ЦАМТО

На территории США планируют запустить производство российского оружия для американского спецназа

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НСВТ калибра 12,7
Дистанционно управляемый пулеметный модуль для основного боевого танка Arjun Mk II на основе пулемета НСВТ калибра 12,7.
Источник: militaryparitet.com

ЦАМТО, 10 октября. Силы специального назначения Армии США хотят запустить на территории Соединенных Штатов производство российского оружия. Об этом, как предает "РИА Новости", пишет National Interest.

Сообщается, что Командование специальных операций США (ГУ СпН) уже предложило гранты компаниям, которые способны "раскрыть и улучшить технологию пулемета Калашникова модернизированного и крупнокалиберного пулемета НСВ "Утес", и произвести их копии".

National Interest подчеркивает, что основным из условий финансирования компаний-кандидатов в случае их успеха будет изготовление копий российского оружия строго на территории США с использованием деталей и материалов, сделанных также внутри страны. Кроме того, к производству будут допускаться лишь американские граждане, отмечает агентство.

Издание не исключает, что два российских пулемета – это только начало, и в дальнейшем Командованию специальных операций могут потребоваться копии других иностранных вооружений.

Журнал выдвигает теорию, что, вероятно, инициатива связана с тем, что США намерены снабжать копиями различные группировки в нестабильных регионах, вроде Сирии или Ирака, однако при этом Вашингтон не желает "клянчить российское оружие на рынке вооружений", – цитирует "РИА Новости" материал, опубликованный National Interest.

10.10.2018
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