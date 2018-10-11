Делегация академии российского Генштаба завершила визит в Индию

ЦАМТО, 10 октября. Делегация Военной академии Генштаба ВС РФ во главе с начальником известного на весь мир вуза генерал-полковником Владимиром Зарудницким завершила визит в Дели, в ходе которого поделилась с индийскими коллегами опытом борьбы с международным терроризмом в Сирии.

Российские офицеры посетили Национальный колледж обороны (НКО), Объединенный штаб обороны и Центр миротворческой деятельности при ООН, расположенные в индийской столице.

Стороны обсудили перспективы взаимодействия в различных областях, в первую очередь в учебной и научной деятельности.

Руководство индийского военного вуза выразило интерес к дальнейшему развитию сотрудничества в сфере обучения военнослужащих России и Индии.

Поездка российской военной делегации состоялась по приглашению индийской стороны в соответствии с Планом двустороннего военного сотрудничества.

Военная академия Генерального штаба – главное высшее военно-учебное заведение России, а также ведущий центр научных исследований в области обороны и обеспечения национальной безопасности государства. В вузе проходят обучение, переподготовку и повышение квалификации старшие и высшие офицеры, руководящий состав российских министерств и ведомств.

Национальный колледж обороны, основанный 27 апреля 1960 года Джавахарлалом Неру, обеспечивает образование в сфере национальной и международной безопасности для старших офицеров и гражданских служащих вооруженных сил Индии. В НКО проходят обучение представители 26 иностранных армий, сообщает Департамент информации и массовых коммуникаций Министерства обороны Российской Федерации.