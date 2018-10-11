Субмарины натренируют зенитчиков

Атомные подводные лодки будут запускать ракеты-мишени для обучения расчетов С-400

Атомные подводные ракетоносцы стали "подающими". На военном сленге так называют технику, которая отвечает за пуски мишеней. Субмарины будут запускать из-под воды сверхзвуковые противокорабельные ракеты "Гранит". Их переделали в мишени для обучения расчетов зенитных комплексов С-400. Такие тренировки были введены после изучения сирийского опыта. Анализ обстановки показал, что на приморских направлениях силы ПВО в случае начала боевых действий с высокой долей вероятности столкнутся с внезапными ракетными залпами из-под воды. В связи с этим начались учебные стрельбы — ранее их первой провела подлодка "Томск".

В Главкомате ВМФ "Известиям" рассказали, что в дальнейшем учебные стрельбы станут обязательными для расчетов средств ПВО, размещенных в приморских районах — на юге и на севере страны. Они будут проводиться на постоянной основе. При разработке сценария учений учитывался опыт, полученный вооруженными силами в Сирии.

В первых стрельбах летом этого года участвовали подводная лодка К-150 "Томск" и полк ЗРК С-400, расквартированный на Камчатке. Субмарина запускала из-под воды сверхзвуковые противокорабельные ракеты "Гранит", переделанные в мишени для обучения расчетов С-400.

Такие учения особо важны для полков ПВО на приморских направлениях, так как они в первую очередь могут столкнуться с атаками крылатых ракет, запущенных субмаринами из-под воды.

Сейчас ЗРК С-400 вместе с береговыми противокорабельными комплексами "Бастион" создают так называемые зоны запрета доступа для сил и средств вероятного противника. На основе работы этих двух комплексов строится и оборона российского пункта материальнотехнического обеспечения ВМФ в сирийском городе Тартус. Роль С-400 в этом тандеме — защита "Бастионов", кораблей и наземных объектов от авиационных и ракетных ударов.

Атомный подводный ракетный крейсер К-150 "Томск" идеально подходит для проведения учебных стрельб. Он считается одной из самых "стреляющих" лодок в российском флоте. В прошлом году по итогам первенства на переходящий приз главнокомандующего ВМФ экипаж был объявлен лучшим в нанесении удара крылатыми ракетами по морским целям.

Противокорабельные крылатые ракеты (ПКР) "Гранит" считаются сложнейшими целями для средств ПВО. Они были разработаны для нанесения ударов по корабельным группировкам, включая авианосные. Такие группировки, как правило, имеют серьезные средства ПВО.

"Граниты" разрабатывались специально для скрытых атак. В пусковых установках подводных лодок ракета хранится в герметичном транспортно-пусковом контейнере со сложенными крыльями и оперением. Во время запуска ускоритель выталкивает ракету из шахты и доставляет на поверхность.

В воздухе "Граниты" распрямляют крылья, после чего начинают полет к цели. Сбить такие ракеты очень сложно. Они летят со скоростью, близкой к гиперзвуковой, по сложной траектории. Для повышения боевой устойчивости "Граниты" оснащены станцией постановки радиопомех "Кварц" и устройствами сброса отражателей и ложных целей.

Отражение атаки крылатых ракет — важный элемент учений сил ПВО, отметил Андрей Ефанов, капитан второго ранга запаса, командовавший ракетной боевой частью АПЛ "Смоленск".

— Для зенитчиков такие стрельбы — хорошая тренировка по поражению высокоскоростных целей, что сейчас особо актуально, — рассказал "Известиям" Андрей Ефанов. — Такие учения проводятся, как правило, в любых погодных условиях, что позволяет наработать необходимые навыки. Они полезны и для флота. На складах осталось много советских "Гранитов". Старые ракеты дешевле отстреливать, чем утилизировать.

Крылатым ракетам отводится важная роль при нанесении внезапных ударов. Последний раз коалиция западных стран, в которую вошли США, Великобритания и Франция, нанесла массированный ракетный удар по Сирии в ночь на 14 апреля этого года. В ходе операции использовались крылатые ракеты. По данным Минобороны России, по территории Сирии было выпущено 103 крылатые ракеты. При этом сирийская ПВО смогла перехватить большую часть — 71.

Алексей Рамм, Богдан Степовой