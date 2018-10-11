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11.10.2018
ТАСС

Более 9 тыс. военных на юге РФ объединены в группировку по ликвидации возможных осенних ЧС

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Нашивки на форме сотрудников МЧС во время селекторного совещания. Архивное фото
Нашивки на форме сотрудников МЧС во время селекторного совещания. Архивное фото.
Источник: © РИА Новости / Кирилл Каллиников

К ликвидации ЧС также подготовили свыше 1300 единиц инженерной и специальной техники

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 10 октября. /ТАСС/. Сезонная армейская группировка сил для ликвидации возможных ЧС в Южном федеральном округе и Северо-Кавказском федеральном округе, связанных с осенними дождями, превышает 9 тыс. военнослужащих. Об этом сообщил в среду руководитель пресс-службы Южного военного округа (ЮВО) Вадим Астафьев.

"Группировка сил и средств ЮВО насчитывает более 9 тыс. военнослужащих и свыше 1300 единиц инженерной и специальной техники, готовых к выполнению задач в зонах возможных осенних ЧС во взаимодействии с подразделениями МЧС", - отметил Астафьев.

Кроме того, в двухчасовой готовности к оперативному реагированию находятся еще четыре отряда, в состав которых входят более 300 военнослужащих и около 100 единиц техники.

Помощь пострадавшим также готов оказать медицинский отряд специального назначения, оснащенный медицинскими модулями, где можно проводить все виды операций, в том числе и операционно-полосной хирургии.

В штабе ЮВО силами дежурной смены регионального центра управления осуществляется круглосуточный мониторинг информации для оперативного реагирования на ЧС.

10.10.2018
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принадлежат ТАСС
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