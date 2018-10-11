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11.10.2018
Известия.ru

Эксперт оценил разработку нового пистолета для российской армии

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Военнослужащие ВС РФ
Военнослужащие ВС РФ.
Источник: РИА Новости/Томас Тхайцук

Для российских военных создали новый пистолетный комплекс, который призван заменить повсеместно используемый пистолет Макарова, сейчас новинка проходит госиспытания на полигонах Минобороны России. Директор Центра анализа мировой торговли оружием, главный редактор журнала "Национальная оборона" Игорь Коротченко считает, что процесс смены поколений офицерского стрелкового оружия в российской армии давно назрел.

"Макаров — пистолет-ветеран. Естественный процесс — процесс смены поколения стрелкового оружия, личного оружия офицеров российской армии и флота. Он назрел", — сказал эксперт в беседе с "Известиями".

Говоря о компании-разработчике нового пистолета ЦНИИточмаш (входит в "Ростех"), Коротченко отметил, что это "известная фирма, которая славится своими разработками в области стрелкового оружия, которые эффективны, высокоточны и прецизионно точны".

"Поэтому я абсолютно убежден, что эта новая разработка позволит улучшить все без исключения тактико-технические характеристики нового личного оружия офицеров российской армии. За счет более мощного патрона также повысится эффективность боевого использования этого пистолета", — сказал он.

Эксперт не исключил, что новый пистолет будет стоить дороже, чем его предшественник.

"Но в рамках контрактных процедур между Министерством обороны и компанией-производителем ценовые параметры будут так или иначе урегулированы и приведены в соответствие с существующими реалиями. Никто ценник задирать не будет", — отметил он.

Коротченко добавил, что вместе с тем, производитель и разработчик "должны получить рыночную цену того продукта, который они предлагают военным".

Ранее 10 октября гендиректор ЦНИИточмаш Альберт Баков сообщил, что завершение госиспытаний нового пистолета намечено на декабрь 2018 года, после чего будет принято решение о принятии его на вооружение.

 

10.10.2018
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Страны
Россия
Компании
Минoбороны РФ
Ростех
ЦНИИТОЧМАШ
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