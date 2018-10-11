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11.10.2018
ТАСС

Командно-штабные учения ОДКБ "Взаимодействие-2018" стартовали в Киргизии

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Государственные флаги стран-участниц учений ОДКБ Взаимодействие-2018. Архивное фото
Государственные флаги стран-участниц учений ОДКБ Взаимодействие-2018. Архивное фото.
Источник: © РИА Новости / Михаил Воскресенский

В маневрах задействованы более 600 российских военных

ТАСС, 10 октября. Командно-штабные учения "Взаимодействие-2018", в которых принимает участие воинский контингент Коллективных сил оперативного реагирования (КСОР) шести государств - членов Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ), стартовали в Киргизии. В маневрах задействованы более 600 российских военных, сообщили в среду журналистам в пресс-службе Центрального военного округа.

"По замыслу учений военнослужащие из Армении, Белоруссии, Казахстана, Киргизии, России и Таджикистана на полигоне учебного центра Эдельвейс проведут рейдово-поисковые действия, обнаружение условного противника в районе, заблокируют его, при поддержке оперативно-тактической и армейской авиации нанесут огневое поражение и восстановят положение по государственной границе условного государства. От Центрального военного округа на учения привлечены подразделения отдельной мотострелковой бригады из Тувы, подразделения специального назначения - всего более 600 человек, около 140 единиц вооружения и военной техники, 30 самолетов и вертолетов", - сказали в пресс-службе.

Командно-штабные учения КСОР ОДКБ проходят с 10 по 13 октября. Ранее сообщалось, что всего в маневрах принимают участие более 1,6 тыс. военнослужащих.

10.10.2018
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принадлежат ТАСС
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