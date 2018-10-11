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11.10.2018
Вестник Мордовии

В Сирии должны появиться русские стелсы Су-57 и перехватчики МиГ-31БМ

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МиГ-31БМ
МиГ-31БМ.
Источник: rg.ru

Группировка ПВО в Сирии должна быть укреплена еще и мощным авиационной составляющей, в том числе новейшими российскими самолетами Су-57, а также истребителями - перехватчиками МиГ-31БМ.

Русские стелсы уже проходили испытания на Ближнем Востоке, теперь настало время эти испытания продолжить. Тем более, появился хороший шанс сравнить их с израильскими Ф-35 и американскими Ф-22. Речь, конечно, не о воздушных боях, а о дополнительных тестах, которые дадут много полезной информации для дальнейшего совершенствования конструкции.

В 1970 году в Египет, который противостоял Израилю, были отправлены самые современные и в то же время самые секретные МиГ-25 в модификации разведчика и разведчика - бомбардировщика. Эти самолеты тоже не были приняты на вооружение и проходили испытания. Всего в "горячую точку" ушло 4 машины. Они хорошо поработали, вскрывая оборону оккупантов.

В результате успешной работы МиГ-25РБ в реальных боевых условиях, он был принят на вооружение в конце 1972 года. Сейчас настало время воспользоваться этим ценным советским опытом.

Что же касается МиГ-31 в Сирии, время от времени сообщалось о присутствии там этих самолетов. Но потом эта информация не подтверждалась. Но, по мнению военных экспертов, "тридцать первые" очень бы пригодились сирийским ВВС, они бы удачно дополнили МиГ-29СМ. Их совместное применение с комплексами С-300 ПМ еще более осложнило бы работы израильской авиации в этом регионе.

Дмитрий Лемешко

09.10.2018
Права на данный материал
принадлежат Вестник Мордовии
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Страны
Египет
Израиль
Россия
Сирия
США
Продукция
МиГ-25
МиГ-31
МиГ-31БМ
ПАК ФА
С-300
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4 комментария
№1
11.10.2018 12:22
Свои ВКС на голодном пайке, на всю страну  площадью в 17 млн. м2  в боевом составе  400 истребителей:
- около сотни МиГ-31 БМ,
- Су-35 около 60 ед.
- сотня новых Су-30СМ.
- 50 МиГ-29СМТ
- 70 Су-27 СМ и СМ3

Сирии нужно помогать, но в первую очередь должна быть обеспечена безопасность своей страны:
Для Сирии можно модернизировать те-же МиГ-25 установкой комплектующих и электроники от МиГ-31.
Провести восстановительный ремонт и модернизацию до уровня "СМ" два полка МиГ-29 снятых с вооружения ВКС.
На базах стоят более двух сотен МиГ-27, против бармалеев ИГИЛ вполне подходящая машина.
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№2
11.10.2018 14:11
Цитата, штурм сообщ. №1
- около сотни МиГ-31 БМ,
- Су-35 около 60 ед.
- сотня новых Су-30СМ.
- 50 МиГ-29СМТ
- 70 Су-27 СМ и СМ3
А куда простые МиГ-31,Су-27,МиГ-29 и Су-30М2 делись?
Цитата, штурм сообщ. №1
Провести восстановительный ремонт и модернизацию до уровня "СМ" два полка МиГ-29 снятых с вооружения ВКС.
Которые на крыле(около 30)все в Астраханской обл.,часть отдали Сербии.
Цитата, штурм сообщ. №1
На базах стоят более двух сотен МиГ-27, против бармалеев ИГИЛ вполне подходящая машина.
Подымать их как будем?Если их на крыло не смогли поставить через 2 года после списания.
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№3
11.10.2018 17:11
СУ-35 - более 80 штук.
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№4
11.10.2018 17:32
Цитата, Станиславский сообщ. №3
СУ-35 - более 80 штук.
Чуть меньше,чего и сколько можно наити здесь http://forums.airforce.ru/matchast/7207-spisok-reestrov-la-na-airforce-ru/ вплоть до бортовых номеров.Как видим как минимум прослеживается история до 77 серийных машин.Цифры Штурма сильно занижены,со старыми МиГ-29/31 и Су-27+УБшки,до 550 истребителей наберется+ у флота около 100 Миг-29/31,у-27/30/33. Штурм только прав  в том что для России этого крайне мало,когда то только в ИА ПВО было больше 2200 ед(из них около 800 Миг-31 и Су-27)+ в ВВС больше 2000 .
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