В Сирии должны появиться русские стелсы Су-57 и перехватчики МиГ-31БМ

Группировка ПВО в Сирии должна быть укреплена еще и мощным авиационной составляющей, в том числе новейшими российскими самолетами Су-57, а также истребителями - перехватчиками МиГ-31БМ.

Русские стелсы уже проходили испытания на Ближнем Востоке, теперь настало время эти испытания продолжить. Тем более, появился хороший шанс сравнить их с израильскими Ф-35 и американскими Ф-22. Речь, конечно, не о воздушных боях, а о дополнительных тестах, которые дадут много полезной информации для дальнейшего совершенствования конструкции.

В 1970 году в Египет, который противостоял Израилю, были отправлены самые современные и в то же время самые секретные МиГ-25 в модификации разведчика и разведчика - бомбардировщика. Эти самолеты тоже не были приняты на вооружение и проходили испытания. Всего в "горячую точку" ушло 4 машины. Они хорошо поработали, вскрывая оборону оккупантов.

В результате успешной работы МиГ-25РБ в реальных боевых условиях, он был принят на вооружение в конце 1972 года. Сейчас настало время воспользоваться этим ценным советским опытом.

Что же касается МиГ-31 в Сирии, время от времени сообщалось о присутствии там этих самолетов. Но потом эта информация не подтверждалась. Но, по мнению военных экспертов, "тридцать первые" очень бы пригодились сирийским ВВС, они бы удачно дополнили МиГ-29СМ. Их совместное применение с комплексами С-300 ПМ еще более осложнило бы работы израильской авиации в этом регионе.

Дмитрий Лемешко