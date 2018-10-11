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11.10.2018
ТАСС

"Калашников" представит новый беспилотник на выставке "Интерполитех-2018"

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ZALA 421-16EM
ZALA 421-16EM.
Источник: rostec.ru

Компания также покажет новые целевые нагрузки и программное обеспечение для видеомониторинга, аэрофотосъемки и определения утечек метана

МОСКВА, 10 октября. /ТАСС/. В Москве с 23 по 26 октября в Москве пройдет международная выставка средств обеспечения безопасности государства "Интерполитех-2018". Компания ZALA AERO, входящая в Концерн "Калашников" госкорпорации Ростех, продемонстрирует технологию воздушного лазерного сканирования, которая предоставляет максимально подробную информацию о состоянии подстилающей поверхности и рельефе. Об этом сообщила пресс-служба Ростеха.

"Компания также покажет новые целевые нагрузки и программное обеспечение для видеомониторинга, аэрофотосъемки, определения утечек метана, а также новый беспилотный комплекс ZALA 421-10, который разработан для аэромониторинга инфраструктуры в условиях болотистой или озерной местности и беспилотный комплекс ZALA 421-16E5V2", - говорится в сообщении.

Одним из выгодных преимуществ беспилотного комплекса ZALA 421-16E5V2 является продолжительность полета, которая составляет 14 часов. Особое внимание при разработке комплекса было уделено эргономике при эксплуатации и транспортировке, что позволило сократить массу воздушного судна до 30 кг.

Целевая нагрузка массой до 5 кг позволяет одновременно интегрировать шесть различных камер для выполнения задач на высоте до 5 тыс. м в дневное и ночное время, исключая вынужденные посадки для смены оптико-электронного оборудования.

Впервые для беспилотного комплекса разработана целевая нагрузка воздушного лазерного сканирования. Технология предоставляет данные об изучаемой местности, включая рельеф, обнаруживает замаскированные объекты и их характеристики, включая любые изменения в природной среде.

Примененные при разработке инновационные подходы к решению технических и эксплуатационных задач выделяют новинку среди всего мирового рынка. Впервые в своем классе беспилотный комплекс ZALA 421-16E5V2 применяет автоматизированную систему обработки данных для эффективного решения задач оптико-электронной разведки, аэрофотосъемки в видимом и инфракрасном диапазонах, ведения радиотехнической разведки, а также ретрансляции видео и голосовой связи.

10.10.2018
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Россия
Продукция
ZALA 421-16
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Беспилотные системы
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