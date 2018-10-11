Кто помог американцам узнать все секреты МиГ-21, МиГ-23, МиГ-29 и Су-27?

Американские ВВС хорошо знакомы с основными отечественными самолетами. Они имели возможность изучить большую часть советских крылатых машин, начиная от МиГ -15 и заканчивая МиГ-29 и Су-27.

Самолеты первого поколения попали в США из Кореи. Первые МиГ-21 - из Израиля. Позже, в конце 70-х гг., после разрыва египетским президентом Садатом всех отношений с СССР, на Запад, в том числе в США, были переправлены современные на то время версии МиГ-21 и МиГ-23. Эта техника тщательно изучалась, ее опробовали в учебных боях с американскими истребителями.

Если до распада Советского Союза самолеты попадали в США тайно, благодаря разведывательным операциям, то после 1991 года никаких проблем уже не стало. ФРГ передала за океан большую партию техники ННА ГДР. Также на вооружении ВВС этой страны оставались МиГ-29. Немцы не только позволили изучить эту технику, но и регулярно участвовали в совместных учениях, где американцы получали хорошие навыки борьбы с ней.

Около двух десятков "двадцать девятых", в том числе модификации "9-13" были приобретены у Молдавии. По некоторым данным, часть этих самолетов используется до сих пор. То же самое касается бывших украинских Су-27. Они помогают пилотам США оттачивать навыки в борьбе со сверхманевренными целями.

Также необходимо отметить, что американцы регулярно приглашают на свои учения подразделения ВВС, имеющие на вооружении российские машины. Например, индийские СУ-30МКИ принимали участие в маневрах "Красный флаг". Кроме этого, с американцами "сражались" индийские модернизированные МиГ-21.

Роман Катков