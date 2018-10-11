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11.10.2018
РИА Новости

Шойгу оценил опыт участия Китая и Монголии в маневрах "Восток-2018"

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Министр обороны РФ, генерал армии Сергей Шойгу. Архивное фото
Министр обороны РФ, генерал армии Сергей Шойгу. Архивное фото.
Источник: © РИА Новости / Алексей Никольский

МОСКВА, 10 окт - РИА Новости. Минобороны РФ будет развивать полученный на маневрах "Восток-2018" опыт учебно-боевой работы с другими государствами, сообщил в среду министр обороны РФ генерал армии Сергей Шойгу, подводя итоги "Востока-2018".

По его словам, участие в маневрах формирований Народно-освободительной армии Китая и Вооруженных сил Монголии придало им международный статус. Маневры, крупнейшие в России с 1981 года, прошли с 11 по 17 сентября.

"Это наш первый опыт учебно-боевой работы такого масштаба с иностранными государствами. Безусловно, будем дальше развивать данное направление военного сотрудничества, которое способствует укреплению стабильности и безопасности на евразийском пространстве", - сказал Шойгу.

10.10.2018
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принадлежат РИА Новости
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Страны
Китай
Монголия
Россия
Компании
Минoбороны РФ
Персоны
Шойгу Сергей
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