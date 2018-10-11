Маневры "Восток-2018" показали высокую мобильность войск, заявил Шойгу

Военнослужащий у боевого танка Type 99 (ZTZ-99) Народно-освободительной армии Китая на забайкальском полигоне Цугол во время учений Восток-2018.

МОСКВА, 10 окт - РИА Новости. Манёвры "Восток-2018" показали высокую мобильность и слаженность войск, заявил в среду министр обороны России Сергей Шойгу на подведении итогов манёвров.

"Соединения и воинские части были переброшены комбинированным способом на расстояние до семи тысяч километров, а корабли Северного флота совершили переход до четырёх тысяч миль. Проявленные при этом высокая мобильность и слаженность войск уже стали нормой для наших Вооружённых сил", - сказал Шойгу.

По его словам, в самых масштабных за всю историю современной России манёврах, которые прошли с 11 по 17 сентября, было задействовано около 300 тысяч военнослужащих, более тысячи самолётов, вертолётов и беспилотников, до 36 тысяч танков, бронетранспортёров и других боевых машин, до 80 кораблей и судов обеспечения.