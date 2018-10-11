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11.10.2018
РИА Новости

Шойгу назвал маневры "Восток-2018" беспрецедентными по открытости

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Владимир Путин
Верховный главнокомандующий ВС РФ, президент РФ Владимир Путин наблюдает за ходом военных маневров Восток-2018.
Источник: © РИА Новости / Алексей Никольский

МОСКВА, 10 окт - РИА Новости. Маневры "Восток-2018" стали беспрецедентными по своей открытости, заявил в среду министр обороны России Сергей Шойгу.

"Особо подчеркну, что маневры стали беспрецедентными по своей открытости. Заблаговременно мировой общественности была предоставлена вся информация о замысле их проведения и составе участников", - сказал Шойгу в ходе подведения итогов маневров.

Он напомнил, что проводились брифинги в Совете Россия - НАТО, на форуме Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе, а также для иностранных военных атташе. Кроме того, по линии ОБСЕ в инициативном порядке были направлены соответствующие уведомления.

"Непосредственно перед началом маневров руководство Вооруженных сил проинформировало более 80 иностранных военных атташе и 187 журналистов о целях и задачах предстоящих действий войск и сил", - добавил министр.

По его словам, мероприятие освещали 326 российских и зарубежных средств массовой информации. При этом с полигона Цугол велась прямая телевизионная трансляция розыгрыша боевых действий и смотра войск.

"На маневрах за действиями войск следило 87 наблюдателей из 59 стран мира", - заключил Шойгу.

Крупнейшие в новейшей истории России маневры "Восток-2018" шли с 11 по 17 сентября. В них участвовали более 300 тысяч военных, свыше 1000 самолетов, вертолетов и беспилотных летательных аппаратов, до 36 тысяч танков, бронетранспортеров и других машин, до 80 кораблей и судов обеспечения.

© 2018 Associated Press Минобороны России

"Восток-2018": операция против вторжения, работа ПВО и маневры Севфлота

10.10.2018
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