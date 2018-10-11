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11.10.2018
РИА Новости

Власти 20 регионов России привлекались к маневрам "Восток-2018"

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Военная техника на забайкальском полигоне Цугол, где проходит основной этап военных маневров Восток-2018. Архивное фото
Военная техника на забайкальском полигоне Цугол, где проходит основной этап военных маневров Восток-2018. Архивное фото.
Источник: © РИА Новости / Министерство обороны РФ/Вадим Савицкий

МОСКВА, 10 окт - РИА Новости. Министерства, ведомства и органы государственной власти 20 регионов РФ привлекались к маневрам "Восток-2018", сообщил в среду министр обороны РФ генерал армии Сергей Шойгу.

"Важно отметить, что к маневрам привлекались министерства, ведомства и органы государственной власти 20 субъектов Российской Федерации. Они отработали вопросы планирования и выполнения совместных мероприятий территориальной и гражданской обороны", - сказал Шойгу, подводя итоги маневров, которые прошли с 11 по 17 сентября.

По его словам, это позволило выйти на новый уровень межведомственного взаимодействия и оценить реальные возможности федеральных органов исполнительной власти при работе в условиях военного времени.

© 2018 Associated Press Минобороны России

"Восток-2018": операция против вторжения, работа ПВО и маневры Севфлота

10.10.2018
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Страны
Россия
Компании
Минoбороны РФ
Персоны
Шойгу Сергей
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