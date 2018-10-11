National Interest: В США хотят производить российское оружие

Силы специального назначения армии США хотят запустить на территории Соединенных Штатов производство российского оружия. Об этом пишет американское аналитическое издание The National Interest.

По его данным, командование специальных операций США уже предложило гранты компаниям, которые смогут "раскрыть и улучшить технологию пулемета Калашникова, крупнокалиберного пулемета НСВ "Утес", и произвести их копии", цитирует РИА Новости.

Одно из условий для получения гранта: будущие производители российского оружия должны сами раздобыть необходимые чертежи. Еще одно требование: изготавливаться оружие должно на территории США и только с использованием американских деталей и материалов. Кроме того, к производству будут допускаться лишь граждане США.

The National Interest не исключает, что два российских пулемета - это только начало, и в дальнейшем командованию специальных операций понадобятся копии и других иностранных вооружений.

Издание также предполагает, что данная инициатива связана с намерением США снабжать копиями различные группировки в нестабильных регионах, типа Сирии или Ирака, однако при этом Вашингтон не желает "клянчить российское оружие на рынке вооружений".