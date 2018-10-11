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11.10.2018
Российская газета

Эксперты назвали дешевым плагиатом американские копии советских пулеметов

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НСВ «Утёс»
НСВ «Утёс» (Индекс ГРАУ — 6П11) — советский 12,7-мм крупнокалиберный пулемёт.
Источник: wikipedia.org

Копии советского стрелкового оружия, произведенные в США, будут более низкого качества, чем оригинальные изделия. Кроме того, копирование крупнокалиберных пулеметов Калашникова и "Утес" без официального соглашения с Рособоронэкспортом будет считаться незаконным.

В госкорпорации "Калашников" отметили, что сообщения иностранных СМИ о желании Пентагона производить копии российского оружия свидетельствуют о преимуществах и достоинствах российских вооружений.

"Если кто-то хочет вести эту работу легально, по всем правилам - пусть приходят в Рособоронэкспорт и обсуждают. В противном случае речь идет о незаконном копировании российских разработок. Проще говоря - о воровстве", - сказали РИА Новости в пресс-службе госкорпорации.

В пресс-службе концерна "Калашников" отметили, что о планах США наладить производство российских пулеметов им ничего не известно. Кроме того, главный редактор журнала "Арсенал Отечества" Виктор Мураховский считает, что качество производимых в США изделий будет ниже чем у оригиналов, а себестоимость производства выше.

Напомним, что ранее издание The National Interest сообщило: командование специальных операций США предложило гранты компаниям, которые способны "раскрыть и улучшить технологию производства модернизированного пулемета Калашникова и крупнокалиберного пулемета НСВ "Утес" и наладит выпуск их копий".

Справка "РГ"

Советский 12,7-мм крупнокалиберный пулемет НСВ "Утес" предназначен для борьбы с пехотой, легкобронированными целями, а также вертолетами и самолетами. Дальность поражения воздушных целей 1500 метров, наземных - 2000 метров. Первое боевое применение НСВ осуществилось в Афганистане. Главной особенностью была возможность вести прицельный огонь по противнику, не подпуская его на расстояние эффективной стрельбы из автомата. В период контртеррористической операции в Чечне и Дагестане пулемет получил прозвище "Антиснайпер", так как уничтожал стрелка вместе с укрытием.


Николай Грищенко

10.10.2018
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Афганистан
Россия
США
Продукция
ПКМ
Компании
Концерн Калашников
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