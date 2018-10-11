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11.10.2018
Российская газета

Российский бесшумный миномет "Галл" скопировали на Украине

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Российский 82-мм миномет 2Б25
Российский 82-мм миномет 2Б25.
Источник: © Фото : АО "ЦНИИ "Буревестник"

Украинские "конструкторы" продолжают заниматься беззастенчивым воровством российских разработок. Так, на выставке "Оружие и безопасность 2018" в Киеве был продемонстрирован 82-мм бесшумный миномет "Шепот".

Эта разработка одной из украинских компаний очень напоминает российский 2Б25 "Галл". Отличия лишь в небольших деталях.

Специальные мины также очень похожи.

Как сообщает "Национальный промышленный портал", украинский миномет предназначен для поражения противника на открытой местности. Огонь может вестись как с закрытых, так и открытых позиций.

Если говорить о технических характеристиках "новинки", то оказывается, что она уступает нашему образцу. Если у 2Б25 максимальная дальность стрельбы 1200 м, то у "Шепота" - на 400 метров меньше.

Скорострельность указывается одинаковая -15 выстрелов в минуту. Такой же и вертикальный угол наведения - 45..85 градусов. Если "Галл" весит 13 кг, то его клон 16,9 кг.

Учитывая, как Украине "везет" с минометным вооружением, которое самоликвидируется с завидным постоянством, местным военным нужно подальше держаться от таких "новинок". Ведь, как известно, копии всегда хуже оригинала, и если стреляет это оружие бесшумно, то взрываться точно будет с большим грохотом.


Алексей Брусилов, Алексей Моисеев

10.10.2018
Права на данный материал
принадлежат Российская газета
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Страны
Россия
Украина
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