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11.10.2018
Российская газета

Новый пистолет на замену ПМ создали для Минобороны

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Пистолет Макарова (ПМ)
Пистолет Макарова (ПМ).
Источник: rg.ru

Новый "главный" пистолет для российской армии разработал ЦНИИТОЧМАШ. Его испытания на полигонах закончатся в декабре, после чего будет рассматриваться вопрос о принятии на вооружение.

Об этом агентству РИА Новости сообщил генеральный директор ЦНИИТОЧМАШ Альберт Баков.

Официальные сведения о новом пистолете пока довольны скудны. Ранее в СМИ просачивалась информация, что у него будут более высокие характеристики в поражении живой силы, чем у пистолетов Макарова и Ярыгина.

Предварительные испытания показали, что он пробивает бронежилет стандартного класса защиты.

Справка "РГ"

Самозарядный пистолет Макарова был принят на вооружение в 1951 году. Конструктор Николай Макаров взял за его основу базовую систему "Вальтера ПП", но существенно усовершенствовал ее. Действие автоматики ПМ основано на свободном затворе.

В числе главных достоинств пистолета: компактность, точность, надежность, простота в обращении.


Олег Корякин

10.10.2018
Права на данный материал
принадлежат Российская газета
Материал размещен правообладателем
в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Россия
Компании
ЦНИИТОЧМАШ
Персоны
Макаров Николай
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