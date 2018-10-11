Новый пистолет на замену ПМ создали для Минобороны

Новый "главный" пистолет для российской армии разработал ЦНИИТОЧМАШ. Его испытания на полигонах закончатся в декабре, после чего будет рассматриваться вопрос о принятии на вооружение.

Об этом агентству РИА Новости сообщил генеральный директор ЦНИИТОЧМАШ Альберт Баков.

Официальные сведения о новом пистолете пока довольны скудны. Ранее в СМИ просачивалась информация, что у него будут более высокие характеристики в поражении живой силы, чем у пистолетов Макарова и Ярыгина.

Предварительные испытания показали, что он пробивает бронежилет стандартного класса защиты.

Справка "РГ"

Самозарядный пистолет Макарова был принят на вооружение в 1951 году. Конструктор Николай Макаров взял за его основу базовую систему "Вальтера ПП", но существенно усовершенствовал ее. Действие автоматики ПМ основано на свободном затворе.

В числе главных достоинств пистолета: компактность, точность, надежность, простота в обращении.

Олег Корякин