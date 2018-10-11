Бронемутант: созданный из советских машин БТР "Пловец" показали в Киеве

На Украине из старых советских МТ-ЛБу и БТР-70 "слепили" свою бронемашину и назвали ее "Пловец". Сейчас этот мутант демонстрируется в Киеве на выставке "Оружие и безопасность-2018".

Дело в том, что одна из украинских компаний уже третий год пытается навязать ВСУ свое детище - бронемашину "Варан", в создании которого были использованы узлы и агрегаты изготовленного в Арзамасе БТР-70. Помучавшись с колесным направлением, "умельцы из Незалежной" решили заняться и гусеничными машинами - авось здесь удастся откусить часть пирога военного бюджета. Поэтому, чтобы добро не пропадало, они от выпотрошенного корпуса "семидесятого" отрезали переднюю часть и "пересадили" на выпускавшееся во времена так ненавистного им Советского Союза легкое многоцелевое гусеничное шасси. Вот так и появился "новейший" "Пловец".

Непонятно только, для чего понадобилась такая "операция". На том же "Варане" или на последней версии БТР-4 специально сделано так, чтобы не было этих повышающих уязвимость "окон" в передней части корпуса. Здесь же сделали шаг назад и вернули их снова. По всей видимости, перед нами обычная имитация деятельности с целью получения денег.

По данным "Национального промышленного портала", на бронетранспортер возможна установка двигателей мощностью 350-460 л.с. Максимальная скорость по шоссе составляет 70 км/ч, по воде - 10,5 км/ч. Запас хода по шоссе - 500 км. Экипаж 3 человека. Сообщается, что он способен перевозить 14 военнослужащих.

Алексей Брусилов, Алексей Моисеев