Войти
11.10.2018
РИА Новости

На юге России началась итоговая проверка войск за 2018 учебный год

469
0
0
Проверка боевой готовности в вооруженных силах. Архивное фото
Проверка боевой готовности в вооруженных силах. Архивное фото.
Источник: © РИА Новости / Владислав Белогруд

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 10 окт - РИА Новости. Итоговая контрольная проверка за 2018 учебный год началась в органах военного управления, соединениях, воинских частях и организациях Южного военного округа, сообщил журналистам начальник пресс-службы ЮВО Вадим Астафьев.

"Комплексные комиссии управления ЮВО оценят уровень боевой готовности соединений и воинских частей, состояние боевого дежурства и оперативной подготовки в управлениях объединений и соединений, состояние вооружения и военной техники, морально-психологическое состояние личного состава, соблюдение правопорядка и воинской дисциплины, кадровой работы в подчиненных подразделениях", - сказал он.

В ходе итоговой проверки на 25 полигонах и учебно-тренировочных комплексах военного округа, в процессе контрольных занятий военнослужащие продемонстрируют свою профессиональную выучку по предметам обучения, а также при выполнении упражнений контрольных стрельб из стрелкового оружия и штатного вооружения боевых машин.

Всего к контрольным занятиям привлечено около 300 соединений и воинских частей ЮВО, весь личный состав которых по итогам получит оценку достигнутой служебно-боевой деятельности. Особое внимание в ходе проверок рабочими группами по гарнизонам будет уделено вопросам подготовки казарменно-жилищного фонда, объектов коммунальной инфраструктуры и теплоснабжения к предстоящему отопительному периоду.

10.10.2018
Права на данный материал
принадлежат РИА Новости
Материал размещен правообладателем
в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Россия
Компании
Минoбороны РФ
Проекты
Военные учения
Похожие новости
29.01.2018
Старейшее судно ВМФ России вышло на учения в Черном море
26.01.2018
Дроны покажут контролерам боевой подготовки онлайн видео с полигонов ЗВО
30.08.2017
В учениях "Запад-2017" примут участие почти 13 тысяч военных
29.08.2012
Минобороны провалило подготовку водителей для броневиков «Рысь»
28.07.2010
«Пионер» например
18.07.2008
Россия усиливает военно-морское присутствие в Арктике
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
loading...
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Ежедневная рассылка новостей ВПК на электронный почтовый ящик
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
  • 11.10 19:19
  • 27
Взлет любого боевого самолета в Европе сразу зафиксируют российские радары
  • 11.10 18:51
  • 3
Из пушки по воробьям, или Тайны боевого дебюта F-35B ВВС США
  • 11.10 18:48
  • 1
Бронемутант: созданный из советских машин БТР "Пловец" показали в Киеве
  • 11.10 18:46
  • 1
Американский генерал: Не пора ли заменить танки более совершенным оружием?
  • 11.10 18:31
  • 10
Эр-Рияд закупает израильский "купол"
  • 11.10 17:32
  • 4
В Сирии должны появиться русские стелсы Су-57 и перехватчики МиГ-31БМ
  • 11.10 17:24
  • 13
Российские разработчики рассказали о проекте «самолета будущего»
  • 11.10 17:11
  • 31
ABC: командир МКС отрицает причастность астронавтов NASA к порче корабля "Союз"
  • 11.10 16:54
  • 33
Борисов оценил перспективы строительства вертолетоносцев
  • 11.10 16:26
  • 12
В России назвали провальное космическое оружие СССР
  • 11.10 16:25
  • 295
Клинцевич анонсировал строительство шести российских авианосцев
  • 11.10 16:02
  • 4
Названа причина аварии "Союза"
  • 11.10 15:47
  • 21
В Петербурге спущен на воду сторожевой корабль "Безупречный"
  • 11.10 14:57
  • 6
ВМФ отказался от ремоторизации "Каракуртов" несмотря на проблемы с поставкой дизелей
  • 11.10 14:25
  • 7616
Минобороны: Все авиаудары в Сирии пришлись по позициям боевиков