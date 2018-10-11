На юге России началась итоговая проверка войск за 2018 учебный год

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 10 окт - РИА Новости. Итоговая контрольная проверка за 2018 учебный год началась в органах военного управления, соединениях, воинских частях и организациях Южного военного округа, сообщил журналистам начальник пресс-службы ЮВО Вадим Астафьев.

"Комплексные комиссии управления ЮВО оценят уровень боевой готовности соединений и воинских частей, состояние боевого дежурства и оперативной подготовки в управлениях объединений и соединений, состояние вооружения и военной техники, морально-психологическое состояние личного состава, соблюдение правопорядка и воинской дисциплины, кадровой работы в подчиненных подразделениях", - сказал он.

В ходе итоговой проверки на 25 полигонах и учебно-тренировочных комплексах военного округа, в процессе контрольных занятий военнослужащие продемонстрируют свою профессиональную выучку по предметам обучения, а также при выполнении упражнений контрольных стрельб из стрелкового оружия и штатного вооружения боевых машин.

Всего к контрольным занятиям привлечено около 300 соединений и воинских частей ЮВО, весь личный состав которых по итогам получит оценку достигнутой служебно-боевой деятельности. Особое внимание в ходе проверок рабочими группами по гарнизонам будет уделено вопросам подготовки казарменно-жилищного фонда, объектов коммунальной инфраструктуры и теплоснабжения к предстоящему отопительному периоду.