Отряд боевых кораблей Тихоокеанского флота прибыл с визитом в Южную Корею
Гвардейский ракетный крейсер ВМФ РФ Варяг. Архивное фото.
Источник: © РИА Новости / Ильдус Гилязутдинов
ВЛАДИВОСТОК, 10 окт - РИА Новости. Отряд боевых кораблей Тихоокеанского флота (ТОФ) в составе гвардейского ракетного крейсера "Варяг" и большого противолодочного корабля "Адмирал Пантелеев" прибыл с деловым заходом в военно-морскую базу Чеджу на южнокорейском острове Чеджудо, сообщил журналистам начальник отдела информационного обеспечения пресс-службы ВВО по ТОФ Николай Воскресенский.
"Планируется, что в период захода тихоокеанцы нанесут визиты вежливости военным и городским властям принимающей стороны. Также корабли ТОФ примут участие в военно-морском параде, посвященном 70-летию со дня создания Военно-морских сил Республики Корея", - сообщил Воскресенский.
По его словам, российские моряки пробудут в Чеджу до 15 октября.
10.10.2018
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Права на данный материал
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