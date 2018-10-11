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11.10.2018
РИА Новости

Отряд боевых кораблей Тихоокеанского флота прибыл с визитом в Южную Корею

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Гвардейский ракетный крейсер ВМФ РФ Варяг. Архивное фото
Гвардейский ракетный крейсер ВМФ РФ Варяг. Архивное фото.
Источник: © РИА Новости / Ильдус Гилязутдинов

ВЛАДИВОСТОК, 10 окт - РИА Новости. Отряд боевых кораблей Тихоокеанского флота (ТОФ) в составе гвардейского ракетного крейсера "Варяг" и большого противолодочного корабля "Адмирал Пантелеев" прибыл с деловым заходом в военно-морскую базу Чеджу на южнокорейском острове Чеджудо, сообщил журналистам начальник отдела информационного обеспечения пресс-службы ВВО по ТОФ Николай Воскресенский.

"Планируется, что в период захода тихоокеанцы нанесут визиты вежливости военным и городским властям принимающей стороны. Также корабли ТОФ примут участие в военно-морском параде, посвященном 70-летию со дня создания Военно-морских сил Республики Корея", - сообщил Воскресенский.

По его словам, российские моряки пробудут в Чеджу до 15 октября.

10.10.2018
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  • В новости упоминаются
Страны
Россия
Южная Корея
Продукция
Адмирал Пантелеев
Проекты
1143 Кречет
1164 Атлант
пр. 1155
ТОФ
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