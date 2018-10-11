Отряд боевых кораблей Тихоокеанского флота прибыл с визитом в Южную Корею

ВЛАДИВОСТОК, 10 окт - РИА Новости. Отряд боевых кораблей Тихоокеанского флота (ТОФ) в составе гвардейского ракетного крейсера "Варяг" и большого противолодочного корабля "Адмирал Пантелеев" прибыл с деловым заходом в военно-морскую базу Чеджу на южнокорейском острове Чеджудо, сообщил журналистам начальник отдела информационного обеспечения пресс-службы ВВО по ТОФ Николай Воскресенский.

"Планируется, что в период захода тихоокеанцы нанесут визиты вежливости военным и городским властям принимающей стороны. Также корабли ТОФ примут участие в военно-морском параде, посвященном 70-летию со дня создания Военно-морских сил Республики Корея", - сообщил Воскресенский.

По его словам, российские моряки пробудут в Чеджу до 15 октября.