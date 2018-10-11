Войти
11.10.2018
РИА Новости

Российские военные начали тестировать экзоскелет

691
0
+3
Экзоскелет. Архивное фото
Экзоскелет. Архивное фото.
Источник: © Фото : пресс-служба Госкорпорации Ростех

МОСКВА, 10 окт - РИА Новости. Пассивный экзоскелет создан для военных, сейчас он проходит апробацию в Минобороны, сообщил в интервью РИА Новости генеральный директор Центрального научно-исследовательского института точного машиностроения (ЦНИИТОЧМАШ, входит в Ростех) Альберт Баков.

"Конкретного включения в комплект "Ратника" (второго поколения - ред.) экзоскелета не планируется. Хотя пассивный экзоскелет достаточно полно проработан и проходит апробацию в Минобороны. Ведутся работы и по активному экзоскелету, он будет включен в экипировку следующего поколения", - сказал Баков.

Как ранее сообщил в интервью агентству директор кластера "Вооружение" госкорпорации "Ростех" Сергей Абрамов, экзоскелет позволит солдату практически не замечать значительной массы снаряжения и вооружения при выполнении долговременных боевых задач.

10.10.2018
Права на данный материал
принадлежат РИА Новости
Материал размещен правообладателем
в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Россия
Продукция
Ратник БЭВ
Компании
Ростех
ЦНИИТОЧМАШ
Похожие новости
16.02.2018
"Ростех": экипировка "солдата будущего" засекречена, она не может быть показана публично
29.01.2018
Формирование облика боевой экипировки "Ратник-3" завершено - разработчик
12.02.2015
ЦНИИточмаш создает пуленепробиваемый дисплей
01.12.2014
ЦНИИТОЧМАШ: испытания автоматов для экипировки "Ратник" завершены
24.03.2014
Экипировка солдата: в огне не горит, в воде не мокнет
06.07.2012
Экипировку солдат будущего будут создавать под руководством офицера ФСБ
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
loading...
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Ежедневная рассылка новостей ВПК на электронный почтовый ящик
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
  • 11.10 19:19
  • 27
Взлет любого боевого самолета в Европе сразу зафиксируют российские радары
  • 11.10 18:51
  • 3
Из пушки по воробьям, или Тайны боевого дебюта F-35B ВВС США
  • 11.10 18:48
  • 1
Бронемутант: созданный из советских машин БТР "Пловец" показали в Киеве
  • 11.10 18:46
  • 1
Американский генерал: Не пора ли заменить танки более совершенным оружием?
  • 11.10 18:31
  • 10
Эр-Рияд закупает израильский "купол"
  • 11.10 17:32
  • 4
В Сирии должны появиться русские стелсы Су-57 и перехватчики МиГ-31БМ
  • 11.10 17:24
  • 13
Российские разработчики рассказали о проекте «самолета будущего»
  • 11.10 17:11
  • 31
ABC: командир МКС отрицает причастность астронавтов NASA к порче корабля "Союз"
  • 11.10 16:54
  • 33
Борисов оценил перспективы строительства вертолетоносцев
  • 11.10 16:26
  • 12
В России назвали провальное космическое оружие СССР
  • 11.10 16:25
  • 295
Клинцевич анонсировал строительство шести российских авианосцев
  • 11.10 16:02
  • 4
Названа причина аварии "Союза"
  • 11.10 15:47
  • 21
В Петербурге спущен на воду сторожевой корабль "Безупречный"
  • 11.10 14:57
  • 6
ВМФ отказался от ремоторизации "Каракуртов" несмотря на проблемы с поставкой дизелей
  • 11.10 14:25
  • 7616
Минобороны: Все авиаудары в Сирии пришлись по позициям боевиков